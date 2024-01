Les Éternels : le scénariste John Ridley révèle avoir travaillé sur une série

Invité du podcast Comic Book Club, le réalisateur John Ridley («12 years a slave») a révélé avoir travaillé sur le développement d’une série «Les Éternels» pour Marvel, plusieurs années avant la sortie du film réalisé par Chloé Zhao en novembre 2021. Qu’il avoue ne pas avoir aimé.

Un projet tombé aux oubliettes. En 2015, John Ridley, fraîchement oscarisé pour le scénario de «12 years a slave» l’année précédente, rejoignait les studios Marvel pour travailler sur un projet mystérieux de série télévisée pour la chaîne américaine ABC, où était déjà diffusée «Agents of S.H.I.E.L.D». Le spin-off n’a toutefois jamais vu le jour, et la nature du projet n’avait jamais été révélée jusqu’au passage du scénariste au micro du podcast Comic Book Club, le 3 janvier dernier.

John Ridley affirme ainsi avoir travaillé sur l’adaptation en série télévisée du comics «Les Éternels», dont le premier volet remonte à 1976, bien avant le film réalisé par Chloé Zhao en novembre 2021 avec Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Salma Hayek, ou encore Angelina Jolie. Le scénariste ajoute que sa version aurait été la bonne, qualifiant celle proposée par Marvel de décevante.

Une perceuse sur la tempe

«C’était la version télévisée des ‘Éternels’, mais en bien. Ma version était la bonne. C’était juste complètement bizarre. C’était ma version, une bonne version, ce qui ne veut rien dire. Puis il y a eu la version finalement proposée par Marvel, que je n’ai pas trouvé très bonne pour être honnête», explique-t-il. «Ma version débutait avec un jeune homme, à peu près 18 ans. Et il est assis là, et il lève les mains. Il a une perceuse dans une main. Et il met la perceuse sur sa tempe, allume la perceuse, et se met à la pousser dans son oreille. Et on part de là. C’est une sacrée introduction, n’est-ce pas ?», poursuit-il.

John Ridley affirme avoue avoir trouvé le comics très difficile à adapter, et qu’il comprend pourquoi son adaptation à la télévision a finalement été interrompue. «La meilleure chose qui soit arrivée, c’est que cela ne s’est pas passé avec moi, parce que je ne suis pas certain que cela aurait été divertissant. Et je comprends que ce qui peut me sembler personnellement divertissant ne l’est pas pour les autres. Populaire, c’est bien pour une partie du travail que je fais, mais ce projet avait besoin d’être plus populaire», conclu-t-il à ce sujet.