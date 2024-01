Les Inconnus : voici les 10 meilleures parodies de l'incontournable trio

Dans les années 1990, les Inconnus ont fait rire des millions de téléspectateurs grâce à leur émission parodique «La télé des Inconnus» où le trio a présenté des sketches à jamais gravés dans la mémoire collective. Et voici la liste de leurs 10 parodies incontournables.

Trois comédiens devenus culte. «Youpi Matin», «Perdu de recherche», «Fort Boyaux»... Autant que sketches qui ont marqué les années 1990. Les Inconnus - alias Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Legitimus - ont été les champions des parodies, à l'instar des Nuls. Et dix d'entre elles ont marqué leur époque.

Question pour du pognon

Parodie du jeu télévisé «Questions pour un champion», ce sketch voit Didier Bourdon incarner Philippe, un candidat manchot qui n’a d’autre choix que d’utiliser son visage pour appuyer sur le buzzeur. Et attention, ça va saigner !

Gag Vidéo

Parodie de l’émission «Video Gag», animée à l’époque par Bernard Montiel, le sketch met en scène une famille qui tente le tout pour le tout pour remporter le prix attribué à la meilleure vidéo. Et tant pis si un bébé doit en faire les frais.

Top 50

Parodie de l’émission musicale «Top 50», on y retrouve un animateur trop enthousiaste en pleine interview avec des musiciens blazés, entrecoupée de deux clips, le premier des Bidons d’huile (parodie des Forbans), et le deuxième une reprise de la Zoubida par The Cure. Tout un programme.

Youpi Matin

Parodie de «Télématin», le sketch voit un animateur très fatigué accueillir des chroniqueurs qui le sont tout autant. S’ils font leur possible pour faire bonne figure, un accident est vite arrivé quand on est mal réveillé.

Le commissariat de police

Dans cette parodie de reportage télévisé sur un commissariat parisien, le trio s’amuse des idées reçues sur les forces de l’ordre dans un enchaînement de situations rocambolesques. Légendaire.

Athlétisme

Une parodie du service des sports de France Télévisions, et des commentateurs des compétitions d’athlétisme. Ils s’amusent également avec délectation, des sportifs français. Mais cela ne nous regarde pas !

Fort Boyaux

Sophie Davant participe activement à cette parodie de Fort Boyard où chaque épreuve est une opportunité de repousser les limites de la bêtise. Et d'empocher le magot.

Perdu de recherche

Parodie de l’émission «Perdu de vue» animée par Jacques Pradel, le trio se moque habilement de l’exploitation des émotions à la télévision à travers l’histoire d’un homme amnésique qui retrouve sa famille après un terrible accident. Sortez les mouchoirs.

Biouman

Parodie de la célèbre émission du «Club Dorothée» et de la série japonaise «Bioman», ce sketch s’amuse de la pauvreté des scénarios des programmes destinés aux enfants, et de la cupidité du monde du divertissement.

Les chasseurs

Absolument incontournable (et encore d’actualité ?), le sketch des chasseurs est un monument de l’humour dont les Inconnues sont les créateurs.

Bonus : Jesus Christ II

Il fallait oser, allier Sylvester Stallone et la Bible. Les Inconnus l’ont fait, dans un sketch qui écorche au passage l’influence de la culture américaine à travers le cinéma.