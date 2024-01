Le groupe de rock «The Smashing Pumpkins» cherche un nouveau guitariste et fait un appel à candidatures

Le groupe de rock alternatif américain «The Smashing Pumpkins» a lancé un appel à candidatures sur les réseaux sociaux afin de recruter un nouveau guitariste.

Les Smashing Pumpkins sont en quête d'un nouveau guitariste. Et pour le recruter, le groupe de rock alternatif a décidé de lancer un appel à candidatures sur les réseaux sociaux.





Les intéressés sont invités à envoyer leur CV par mail à [email protected]», a indiqué le groupe, formé en 1987 à Chicago par Billy Corgan, et à qui l'on doit notamment les tubes «1979», «Today» et «Tonight, Tonight».

Les Smashing Pumpkins ont précisé que ce processus est «ouvert à tous ceux qui pourraient être intéressés».

L'heureux élu aura la lourde tache de succéder à Jeff Schroeder. Le musicien, qui avait rejoint la formation en 2007, a annoncé son départ en octobre dernier. Ce dernier avait alors affirmé vouloir «explorer des chemins légèrement différents».

une tournée en juin

Historiquement composé de Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin et D'Arcy Wretzky, le quatuor s'est fait connaître du grand public durant les années 1990, grâce à leur deuxième album, baptisé «Siamese Dream».

Le groupe s'est séparé en 2000 avant d'être relancé six ans plus tard, en 2006, par Billy Corgan. Dans quelques mois, les Smashing Pumpkins, accompagnés de leur nouveau guitariste donc, partiront en tournée à travers l'Europe avec le groupe Weezer. Leur premier concert sera donné le 7 juin en Angleterre. Ils passeront également par Paris le 16 juin.