Mort de David Soul (Starky et Hutch) : Paul Michael Glaser, alias Starsky, rend hommage à son «frère»

Le comédien Paul Michael Glaser a réagi au décès de David Soul, son partenaire dans la série télévisée des années 1970 «Starsky et Hutch».

Un duo emblématique. Paul Michael Glaser, alias Starsky dans la série «Starky et Hutch», a rendu hommage à son acolyte David Soul, décédé ce jeudi à l’âge de 80 ans, après une longue bataille contre un cancer. «David était un frère, un ami, un homme attentionné», a-t-il confié auprès du média américain People.

«J'ai du mal à comprendre la disparition de David. J’ai l’impression qu’hier encore, nous partagions des insultes au téléphone», a-t-il poursuivi. «En disant au revoir à un ami si cher et à une part si importante de ma vie, je pense que je ne vais ressentir sa perte, notre perte, que progressivement », a ajouté le comédien de 80 ans.

«Nous avons tous perdu un ami cher»

Ce dernier a également présenté ses condoléances aux enfants de David Soul, ainsi qu’à sa femme Helen Snell, «qu’il aimait et chérissait et qui est restée à ses côtés pendant ces années difficiles». «Nous avons tous perdu un ami cher qui restera gravé dans nos mémoires», a conclu Paul Michael Glaser.

David Soul avait interprété le détective Kenneth Hutchinson, dit «Hutch», pendant quatre saisons dans l’intégralité des 92 épisodes, diffusés entre 1975 et 1979. Lui et son partenaire de jeu Michael Paul Glaser avaient retrouvé leurs rôles respectifs le temps d’une apparition furtive dans le film de 2004, avec Ben Stiller et Owen Wilson.