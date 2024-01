«Big Little Lies» : Reese Witherspoon confirme le développement d’une saison 3

L'actrice Reese Witherspoon a confirmé que la saison 3 de la série HBO «Big Little Lies», arrêtée en 2019, était en préparation.

Une troisième saison de sa série HBO «Big Little Lies» est en préparation, a confirmé ce dimanche Reese Witherspoon.

Alors qu’elle assistait aux Golden Globes 2024, l’actrice a déclaré à Variety : «Nous y travaillons. Nic(ole Kidman, ndlr) et moi avons beaucoup travaillé dessus».

En novembre dernier, à la surprise générale, Nicole Kidman avait annoncé qu’une saison 3 allait voir le jour. Pour l’heure, HBO n'a pas souhaité faire de commentaire à propos de cette annonce.

Portée par un casting composé de Nicole Kidman et Reese Witherspoon, mais aussi Zoë Kravitz, Shailene Woodley, Laura Dern, et, dans la deuxième saison, de Meryl Streep, «Big Little Lies» est un pur bijou récompensé par huit Emmy Awards et quatre Golden Globes.

Créée par David E. Kelley, la série est inspirée d’un roman de Liane Moriarty, et suit plusieurs mères de famille de la petite ville huppée de Monterey en Californie dont le quotidien est bouleversé par un meurtre.