Marvel : la comédienne Devery Jacobs s'indigne des critiques sur la présence de deux personnages Amérindiens

Présente sur le tapis rouge de l’avant-première de la série «Echo», la comédienne Devery Jacobs s’est indignée des commentaires en ligne, laissant entendre que la présence de deux personnages Amérindiens dans l’univers Marvel était «répétitive».

Une mise au point. Devery Jacobs, acclamée pour l’incarnation du personnage amérindien Kahhori dans la saison 2 de la série animée «What If ?», était présente sur le tapis rouge à l’avant-première de la série «Echo» - centrée sur Maya Lopez, la première héroïne d’origine amérindienne de l’histoire de Marvel - dans laquelle elle incarne une jeune femme prénommée Bonnie.

Elle en a profité pour réagir à un commentaire devenu viral sur les réseaux sociaux, laissant entendre que la présence de ces deux héroïnes amérindiennes était «redondant», bien que Kahhori et Maya Lopez (Echo) n’aient rien à voir ensemble, et que la diversité n’avait jamais été le point fort du MCU.

#Echo and #WhatIf star @kdeveryjacobs reacts to online comments that questioned if the MCU needs two Native American heroes in Alaqua Cox's Maya Lopez and her own #Kahhori pic.twitter.com/CTDmSp3fYd

— The Hollywood Reporter (@THR) January 9, 2024