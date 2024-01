Stranger Things, saison 5 : la production a été officiellement lancée

Fortement perturbée par les mouvements de grève à Hollywood, la production de l’ultime saison 5 de «Strangers Things» vient d’être officiellement lancée par Netflix, qui a dévoilé un cliché des acteurs principaux en présence des frères Duffer pour l’occasion.

C’est parti ! Le coup d’envoi de la production de la saison 5 de «Stranger Things», qui viendra officiellement mettre un terme aux aventures de la bande d’amis de la petite ville d’Hawkins, vient d’être officiellement donné par Netflix. La plate-forme de streaming a profité de cette annonce en postant une photo des acteurs principaux de la série réunis autour des frères Duffer pour une découverte du script.

THIS IS A CODE RED





Stranger Things 5 production has officially begun! pic.twitter.com/ZO9WEr5Zo2

— Netflix (@netflix) January 8, 2024