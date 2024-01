The Last of Us, saison 2 : l’actrice Kaitlyn Dever choisie pour incarner un personnage clé

Kaitlyn Dever incarnera Abby dans le célèbre drame de survie post-apocalyptique, a annoncé HBO mardi. Le personnage est décrit comme «un soldat habile dont la vision du monde en noir et blanc est remise en question alors qu’elle cherche à se venger de ceux qu’elle a aimés».

L’actrice Kaitlyn Dever, connue pour ses rôles dans des films tels que «No One Will Save You» (2023) et «Booksmart» (2019), ainsi que dans des séries telles que «Dopesick» (son interprétation époustouflante lui a valu une nomination aux Emmy Awards) et «Unbelievable» (rôle qui lui a valu une nomination aux Golden Globes), rejoint le casting de la très attendue saison 2 de «The Last of Us».

«Notre processus de casting pour la saison 2 a été identique à celui de la saison 1 : nous recherchons des acteurs de classe mondiale qui incarnent l'âme des personnages dans le matériel source. Rien ne compte plus que le talent, et nous sommes ravis de voir une artiste acclamée comme Kaitlyn rejoindre Pedro, Bella et le reste de notre famille», ont déclaré les co-créateurs et producteurs exécutifs de la série Craig Mazin et Neil Druckmann, dans un communiqué. Basé sur le jeu vidéo populaire, «The Last of Us» se déroule dans un monde ravagé par l'épidémie d'un champignon mutant qui transforme les personnes infectées en des sortes de zombies.

Kaitlyn Dever has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/dFnhGsJ1x2 — Max (@StreamOnMax) January 9, 2024

Kaitlyn Dever rejoint ainsi Bella Ramsey et Pedro Pascal, tous les deux nommés aux Emmy Awards pour leurs performances d'Ellie et Joel dans la saison 1. Lui incarne un survivant endurci vivant dans une zone de quarantaine de Boston, bientôt chargé malgré lui de faire transiter clandestinement la jeune fille, mystérieusement immunisée contre le virus, vers un groupe rebelle à travers le pays.

Abby est un personnage clé introduit dans la suite du jeu vidéo de 2020, «The Last of Us Part II». Dans le jeu, qui se déroule quelques années après les événements de «The Last of Us», elle est l'une des protagonistes qui entre dans l'orbite d'Ellie et Joel dans sa quête de vengeance.

Kaitlyn Dever has officially been cast as Abby in ‘THE LAST OF US’ Season 2. pic.twitter.com/M4yPiiONPs — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 9, 2024

Elle est également membre d'une milice en conflit avec une secte religieuse. Le tournage de la saison 2 de «The Last of Us», doit démarrer en ce début d'année 2024.