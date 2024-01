Courteney Cox se moque sur Instagram de ses coupes de cheveux au fil de sa carrière

Courteney Cox a tourné en dérision les divers looks capillaires qu’elle a affiché à l’écran dans une vidéo postée sur Instagram.

Habituée à partager des vidéos pleines d’humour, Courteney Cox récidive. La star de «Friends» a dévoilé un nouveau montage sur son compte Instagram, dans lequel elle n’a pas hésité à se moquer d’elle-même. Plus particulièrement des coupes de cheveux qu’elle a affichées à l’écran.

Dans cette publication, repérée par le magazine People, l’interprète de Gale Weathers dans la franchise «Scream» passe en effet au scalpel ses anciens looks. Alors que la star est dans son jardin, on voit ainsi arriver une personne portant un sweat-shirt floqué d’une photographie de Courteney Cox, dotée de la célèbre frange ultra courte qu’elle affichait dans «Scream 3», en 2000. Une coupe qui avait vivement surpris ses fans à l'époque, et fait couler beaucoup d’encre.

«Qu'est-ce que c'est ? Ne porte pas ce sweat-shirt. La frange ? Allez. C'est ridicule. C'est embarrassant», lance alors à l'image la star de 59 ans, avant de se diriger vers une tente où là encore, sur fond de musique d’horreur, trois personnes lui font face portant eux aussi des vêtements immortalisant d’autres coupes pas vraiment à son avantage.

Cheveux courts ou frisés en bataille et très volumineux, Courteney Cox ne s’est pas épargnée et livre ces pépites sur un plateau.