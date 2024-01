Cyril Lignac : le chef débarque au cinéma en février

Cyril Lignac, l’un des cuisiniers les plus célèbres du PAF, a fait ce jeudi une annonce surprenante. Il fera l’objet d’un documentaire qui sera projeté au cinéma les 2 et 4 février.

Du petit au grand écran. Jamais là où on l’attend, Cyril Lignac, qui assure aussi bien derrière les fourneaux dans ses restaurants et ses pâtisseries que sur les plateaux de télévision, a dévoilé un projet qui devrait faire plaisir à tous ses fans. «Rendez-vous au cinéma les 2 et 4 février», a-t-il annoncé ce jeudi 11 janvier sur son compte Instagram.

Âgé de 46 ans, l’acolyte de Mercotte fait en effet l’objet d’un film documentaire réalisé par Sophie Jeaneau et Magali Debrabandère, et intitulé «Cyril Lignac : qu’est-ce qu’on va faire de toi ?»

Rien ne prédestinait ce petit-fils de mineur originaire de l’Aveyron à connaître une telle ascension sur la scène gastronomique.

Ce long-métrage revient sur son parcours incroyable, de son enfance où il n’aimait pas l’école, à l’ouverture de son premier restaurant à Londres, prouvant à tous que tout est possible quand on y croit... et à condition de surmonter certaines épreuves. Les spectateurs pourront également découvrir le témoignage de membres de sa famille ou de personnes qui l’ont soutenu, comme le journaliste et critique gastronomique François-Régis Gaudry.