«Good Doctor» : la réaction émouvante de Freddie Highmore après l'annulation de la série

La chaîne américaine ABC a annoncé l’arrêt de la série «Good Doctor» à l’issue de la saison 7, prévue pour être lancée le 20 février prochain outre-Atlantique. Freddie Highmore a tenu à remercier les fans pour leur fidélité dans un communiqué.

Un véritable crève-cœur. La série «Good Doctor» prendra fin à l’issue de la saison 7, dont la diffusion doit démarrer le 20 février prochain outre-Atlantique, a annoncé la chaîne américaine ABC. Celle-ci en a profité pour dévoiler une bande-annonce spéciale pour cette ultime saison, qui promet d’être intense en émotion.

«Incarner le docteur Shaun Murphy a été un immense privilège et une des expériences les plus remarquables et enrichissantes de mon existence», a réagi Freddie Highmore dans un communiqué. «Je serai à jamais reconnaissant à David, Liz, et Erin, ainsi qu’à l’ensemble de ce casting talentueux et adorable, aux auteurs, et aux équipes de tournage qui ont rendu cette série possible. La bienveillance est ce qui nous a permis d’en être là aujourd’hui. Merci à Sony et ABC, et à tous ceux qui nous ont regardé depuis leur maison. Avec tout mon amour depuis Vancouver… tequila, stat !», peut-on lire également.

Lancée en 2017 sur ABC, «Good Doctor» suit les aventures de Shaun Murphy, un jeune docteur atteint du syndrome d’Asperger doté d’une extrême intelligence, mais qui peut être profondément mal à l’aise dans les interactions sociales. Son rêve est de devenir chirurgien, et c’est grâce au soutien de son mentor, le docteur Aaron Glassman, qu’il va avoir une chance de faire ses preuves. Et ce malgré les préjugés de certains à propos de son trouble du spectre de l’autisme (TSA).