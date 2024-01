Paramount+ : 3 nouvelles séries à découvrir prochainement

Paramount+ proposera ces prochains jours trois nouvelles séries alléchantes pour les amateurs de thrillers et d'action.

Sexy Beast

Premiers pas dans le monde du crime... Adaptée du film de gangsters britannique éponyme signé Jonathan Glazer et sorti en 2000, la série «Sexy Beast» fait office de prequel au long-métrage en explorant «les origines de la relation compliquée entre Gal et Don, qui se retrouvent plongés dans la folie tapageuse du monde criminel londonien des années 1990, tandis que la relation naissante entre Gal et DeeDee menace tout autour d’eux», annonce Paramount+.

James McArdle («Mare of Easttown», «Angels in America») y incarne Gal Dove (le rôle était autrefois joué par Ray Winstone) et Emun Elliott («The Rig», «The Gold») Don Logan (jadis incarné par Ben Kingsley). Sarah Greene («Bad Sisters», «Normal People») incarne Deedee, une star de films X qui, en cherchant à contrôler son propre destin et son histoire d'amour avec Gal Dove, finit par se mettre en danger.

Le casting est complété par Stephen Moyer («Shots Fired», «True Blood») dans la peau d'un traître en pleine ascension dans le monde des gangsters et Tamsin Greig («Episodes», «Friday Night Dinner»), qui joue «la redoutable sœur aînée de Don, et son besoin de contrôle pathologique».

Disponible en France dès le 25 janvier.

The Woman in the Wall

Nouvelle série dramatique en six parties de la BBC, produite et interprétée par Ruth Wilson («The Affair», «His Dark Materials»), «The Woman in the Wall» est un thriller en six épisodes.

Ruth Wilson incarne Lorna Brady, une habitante d’une petite ville irlandaise qui avait été envoyée dans la blanchisserie locale parce qu'elle était enceinte à 15 ans. Cette femme, dont le bébé a été enlevé par les religieuses et n'a jamais su ce qui est arrivé à son enfant, reçoit un jour un mot et un numéro de téléphone d'une personne prétendant savoir ce qui lui est arrivé. Après une rencontre contrariée avec la personne censée avoir les réponses dont elle a besoin, Lorna se réveille dans son lit sans aucun souvenir de la façon dont elle est rentrée chez elle. Autre bizarrerie qu'elle n'explique pas, le cadavre d’une femme gît dans sa maison.

Pendant ce temps, l'inspecteur Colman Akande (Daryl McCormack) enquête sur la mort d’un prêtre. La voiture du père Percy a été retrouvée abandonnée juste à l'extérieur de la ville natale de Lorna, et les deux intrigues deviennent de plus en plus liées... La série met également en vedette Simon Delaney («The Conjuring 2»), Philippa Dunne («The Nevers»), ou encore Mark Huberman («Band of Brothers»).

Comme le film «The Magdalene Sisters» de Peter Mullan, la série fait écho au scandale des Blanchisseuses de la Madelaine, ces Irlandaises, contraintes par l’Eglise de «laver leur péchés»… La découverte de centaines de cadavres de bébés dans une fosse commune près d’un couvent en Irlande avait fait resurgir ce sombre passé de l’Eglise catholique. Ces enfants étaient ceux de jeunes filles tombées enceintes hors mariage et qui avaient dû s’en séparer en les confiant aux bonnes sœurs. Envoyées dans les «couvents de la Madeleine» entre 1922 et 1996, elles y vivaient comme des esclaves.

Lancé en France le 20 janvier.



A Bloody Lucky Day

Oh Taek est un chauffeur de taxi habituellement malchanceux qui connaît une suite inhabituelle d'événements chanceux, lorsqu'il accepte de conduire un homme mystérieux dans une ville lointaine en échange d'un tarif exorbitant. Mais lorsque le passager se révèle être un tueur en série, avouant des crimes horribles dans son passé et assassinant d'autres personnes sur l'autoroute, le chauffeur de taxi doit faire preuve d’ingéniosité pour s'assurer que sa séquence de chance ne se termine pas de la pire des manières...

Après le succès critique de «Bargain», «A Bloody lucky Day» est le nouveau projet développé par Paramount+ et TVING dans le cadre d'un partenariat entre la plate-forme américaine et le géant coréen du divertissement CJ ENM. Inspirée par le webtoon «A Day of Bad Luck» d'Aporia, et réalisée par Pil Gam-seong («Hostage : Missing Celebrity»), elle met en scène les acteurs Lee Sung-min («Reborn Rich»), Yoo Yeon-seok («Narco-Saints») et Lee Jung-eun («Parasite»).

Disponible dès le jeudi 1er février sur Paramount+ en France.