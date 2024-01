Creature Commandos : une comédienne de «The Witcher» rejoint le casting de la série animée

C’est dans un message posté sur Threads que James Gunn, le patron de DC Studios, a annoncé le recrutement d’Anya Chalotra pour la série animée «Creature Commandos». La comédienne est connue pour incarner le personnage de Yennefer dans «The Witcher».

Un visage connu. La comédienne Anya Chalotra, qui incarne le personnage de la sorcière Yennefer dans «The Witcher», vient de rejoindre le casting de la série animée «Creature Commandos», a annoncé James Gunn, le patron de DC Studios avec Peter Safran, via son compte Threads. Elle prêtera sa voix à une autre sorcière, Circé, une sorcière immortelle, ennemie jurée de Wonder Woman, qui possèdent des pouvoirs similaires à ceux des Dieux de l’Olympe. On ignore pour le moment de quelle manière elle fera son apparition à l’écran, et si elle sera du côté des vilains ou des alliés des protagonistes.

Déclinée en 7 épisodes, tous écrits par James Gunn lui-même, la série suivra les «Creature Commandos», une équipe composée de prisonniers monstrueux issus de l’univers DC Comics, mise en place par Amanda Waller, mais qui se trouvera placée sous les ordres de John Economos. La série est attendue sur la plate-forme de streaming MAX à la fin de l’année 2024. Elle sera la première production à voir le jour dans le cadre du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe), baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).

En plus d’Anya Chalotra, le casting de «Creature Commandos» pourra compter sur les présences de Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, David Harbour dans celui d’Eric Frankenstein, Sean Gunn (le frère de James Gunn) sera à la fois Weasel et G.I. Robot, Frank Grillo incarnera Rick Flag Sr., Maria Balalova prêtera ses traits à la princesse Ilana Rostovic, Indira Varma sera The Bride, Zoe Chao jouera Nina Mazursky, Alan Tudyk sera le Dr. Phosphorus, tandis que Steve Agee reprendra son rôle de John Economos.