Emmy Awards : un hommage émouvant rendu à Matthew Perry (vidéo)

Matthew Perry a reçu un hommage émouvant au cours de la 75e édition des Emmy Awards au moment d’évoquer les disparitions de l’année 2023. Le chanteur Charlie Puth a notamment réinterprété la chanson du générique de «Friends» au piano.

L’émotion au sommet. La 75e édition des Emmy Awards a rendu hommage aux personnalités disparues au cours de l’année 2023 telles que Len Goodman, Andre Braugher, Lance Reddick, Paul Reubens, Barbra Walters, Kirstie Alley et bien d’autres, avec un défilé de leurs portraits respectifs sur un écran géant. Et un accompagnement au piano du chanteur Charlie Puth qui a débuté sur l’air de sa chanson «See You Again», avant de terminer avec la chanson du générique de «Friends», «I’ll be there for you» de The Rembrandts. C’est à ce moment que le portrait de Matthew Perry est apparu.

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Connu pour avoir incarné le personnage de Chandler Bing dans la série humoristique, Matthew Perry a été retrouvé mort dans son jacuzzi le 28 octobre dernier à l’âge de 54 ans, à son domicile de Los Angeles. L’autopsie du corps de l’acteur avait conclu à une mort «accidentelle», provoquée par les effets aigus d'une prise de kétamine.

Le 9 janvier dernier, les enquêteurs ont annoncé la fin des investigations menées autour du décès, l’affaire étant désormais classée.

Matthew Perry, qui a lutté durant de nombreuses années contre ses addictions à l'alcool et aux médicaments, suivait un traitement par perfusion de kétamine, avait fait savoir le rapport d'autopsie en décembre, notant toutefois que «la kétamine présente dans son système au moment du décès ne pouvait pas provenir de cette thérapie par perfusion, puisque la durée de vie de la kétamine est de 3 à 4 heures, ou moins». Le dernier traitement de l'artiste remontait à «une semaine et demie» avant sa mort, précisait par ailleurs le rapport d'autopsie.