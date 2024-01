«Supersex» : qui est Alessandro Borghi, l'acteur qui va incarner Rocco Siffredi dans la série qui lui est consacrée ?

Alessandro Borghi incarnera Rocco Siffredi dans la série «Supersex», attendue sur Netflix le 6 mars prochain. Le jeune homme de 37 ans originaire de Rome est connu pour avoir incarné le chanteur Luigi Tenco dans le film «Dalida», et pour son rôle dans la série «Suburra».

L’enfant prodige du cinéma italien. Relativement inconnu en France, et à travers le monde, Alessandro Borghi s’apprête à crever l’écran dans la série «Supersex», qui sera lancée sur Netflix le 6 mars prochain, dans laquelle il incarnera l’ancienne star du porno, Rocco Siffredi. La première bande-annonce dévoilée par la plate-forme de streaming promet des scènes sulfureuses, qui ne manqueront pas d’alimenter les discussions sur les réseaux sociaux.

Né le 19 septembre 1986 à Rome, Alessandro Borghi n’est pas un acteur sans expérience, loin de là. Le comédien de 37 ans a commencé sa carrière avec des petits rôles dans des séries télévisées italiennes, avant de se faire remarquer dans le monde du cinéma avec, en 2015, une performance notable dans «Mauvaise Graine», de Claudio Calligari. Deux ans plus tard, il a incarné le chanteur au destin tragique, Luigi Tenco, dans le film «Dalida», de Lisa Azuelos. La même année, en 2017, il était présent au Festival de Cannes pour le film «Fortunata», présenté dans la catégorie Un certain regard.

Alessandro Borghi brille par la malléabilité de son jeu d’acteur. Débordant d’ambition dans «Romulus et Rémus», il a incarné un mafieux charismatique dans la série «Suburra», et a dévoilé une émouvante fragilité dans «Sur ma peau». En 2020, il a fait une apparition remarquée dans la série «Devils», avec Patrick Dempsey. L’acteur est également un sportif accompli, pratiquant la natation et l’équitation, ainsi que la boxe et l’escrime. Il est en couple avec l’ancien mannequin Irene Fori, aujourd’hui reconvertie dans les ressources humaines, et est le propriétaire d’un restaurant situé dans le quartier Parioli, à Rome, où se mélangent les saveurs mexicaines et méditerranéennes.