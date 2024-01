Big Little Lies : Nicole Kidman donne des nouvelles de la saison 3

Présente à l’avant-première de la série «Expats» à New York, Nicole Kidman a confirmé au site américain Variety qu’elle travaillait en étroite collaboration avec Reese Witherspoon sur la saison 3 de «Big Little Lies». Elle a précisé qu’un agenda avait été mis en place.

Tout se déroule comme prévu. Interrogé une nouvelle fois sur l’état d’avancement d’une éventuelle saison 3 de «Big Little Lies» – la mini-série à succès diffusée sur la chaîne américaine HBO en 2017 et 2019 – Nicole Kidman a précisé communiquer quotidiennement avec Reese Witherspoon par téléphone à ce propos. «Et nous avons établi une chronologie, et nous allons le faire», a-t-elle souligné au micro du site américain Variety, sur le tapis rouge de l’avant-première de la série «Expats», ce dimanche, à New York.

La comédienne de 56 ans n’a pas pu s’empêcher de rire au moment où on lui demandait de donner des détails sur l’état d’avancement du projet. «Nous ne pouvons rien dire de plus. Nous devons commencer à nous taire… on ne doit rien dire», a-t-elle lancé. Ses propos viennent s’ajouter à ceux de Reese Witherspoon qui, lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, a confirmé qu’elles travaillaient ensemble sur la saison 3.

Il y a quelques jours, Casey Bloys, le patron des contenus de HBO et MAX, avait révélé à Variety avoir eu vent «d’une petite partie de l’idée» concernant la saison 3 de «Big Little Lies», précisant au passage que Nicole Kidman et Reese Witherspoon étaient en contact avec l’auteure du roman «Petits secrets, grands mensonges», Liane Moriarty, qui a inspiré la série. Ainsi qu’avec le scénariste et producteur David E. Kelley. Sans toutefois confirmer la mise en production à venir de ce troisième chapitre.