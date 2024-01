Jack Reacher : Alan Ritchson explique pourquoi son personnage plaît au public féminin

Selon l’agence américaine de mesure d’audience Nielsen, la part des téléspectateurs féminins qui suivent la série «Reacher» serait de 42%. Une proportion loin de surprendre l'acteur Alan Ritchson qui, selon lui, s'explique par le caractère du personnage.

Un tank humain. Acteur culminant à 1,88 mètres, Alan Ritchson incarne le personnage principal dans la série «Reacher», pour lequel le comédien s’est entraîné sans relâche afin de prendre de la masse musculaire nécessaire pour le rôle. Si certains seraient tentés de décrire cette fiction centrée sur un ancien militaire se retrouvant pourchassé pour un meurtre qu’il n’a pas commis, et contraint de mettre sa vie en danger pour prouver son innocence, comme un spectacle destiné à un public masculin, les derniers relevés de l’agence américaine de mesure d’audience Nielsen montre que 42% des téléspectateurs sont des femmes.

Interrogé sur le succès de la série par le site américain GQ, Alan Ritchson veut croire que les traits de caractère de son personnage permettent d’expliquer l’équilibre homme/femme au sein des fans de la série. «Le lectorat des romans présente une démographie inattendue, avec autant de femmes que d’hommes. Il y a eu un article intéressant qui disait 'les hommes veulent être comme lui, les femmes veulent coucher avec lui'. Mais il y a une indépendance et une liberté chez Jack Reacher qui attirent les femmes également», explique-t-il.

Manque de testostérone

«Nous partons du principe que la liberté est un trait de caractère masculin, mais beaucoup de femmes partagent le même désir. Je pense qu’une partie du succès tient dans le fait qu’il y a un désir d’accomplissement plus puissant que ce que l’on aurait pu penser», poursuit-il.

Alan Ritchson s’est également confié sur les treize kilos de muscle qu’il a pris pour le rôle, et à quel point il en a souffert après coup. «Je n’ai pas pris de stéroïdes, ni de testostérone. Il n’y avait qu’une façon pour moi d’y parvenir, c’était de m’entraîner dur. J’ai bousillé mon corps, mec. C’était trop. Je ne me laissais pas le temps de récupérer. Je me froissais un muscle, et je me disais : ‘Je m’en fiche, je travaille malgré la douleur’. Et j’ai souffert des conséquences», lance-t-il.

Le comédien de 41 ans précise avoir été contraint de subir une opération chirurgicale après la saison 1, et que ses tests sanguins ont montré une quasi-absence de testostérone. «À la fin de la saison 1, j’ai dû me faire opérer, je n’arrivais plus à respirer normalement. J’ai eu un prélèvement sanguin, et ils ont découvert que je n’avais plus de testostérone en raison de mon surmenage à l’entraînement. Mon médecin m’a dit : ‘Il faut que vous preniez de la testostérone’. Cette thérapie a été un véritable don, car désormais, j’arrive à maintenir ce physique sans difficulté», ajoute-t-il. À noter que la saison 3 de «Reacher», qui est diffusé sur Prime Video, est actuellement en cours de tournage.