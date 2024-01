«Enterrement de vie de garçon» : la comédie avec Fary et Panayotis Pascot débarque le 14 février sur CANAL+

La mini-série «Enterrement de vie de garçon», Nouvelle Création Décalée CANAL+, sera à découvrir à partir du 14 février prochain sur la chaîne cryptée. Cette dramédie en quatre épisodes se déroule le temps d’une nuit charnière dans la vie d’un groupe de cinq amis.

Du rire et des larmes. Nouvelle Création Décalée CANAL+, la mini-série «Enterrement de vie de garçon» sera lancée le 14 février prochain sur CANAL+. Cette fiction déclinée en quatre épisodes, réalisée par Abib Alkhalidey et Panayotis Pascot – qui figurent également à l’écriture du scénario avec Béatrice Fournera – suit la nuit mouvementée d’une bande de cinq amis après un événement tragique, et leurs réactions parfois inattendues face aux émotions qui les traversent à ce moment charnière de leur existence.

5 amis passent la nuit ensemble avant un évènement capital. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que l’un d’entre eux a une grosse annonce à leur faire…





Enterrement de Vie de Garçon, la Création Décalée avec Panayotis Pascot, Adib Alkhalidey, Fary Lopes B, Jason Brokerss et Guillermo… pic.twitter.com/8ZqJFxw9pJ — CANAL+ (@canalplus) January 23, 2024

Au premier regard, quand on voit la présence de Panayotis Pascot, Adib Alkhalidey, Jason Brokerss, Fary Lopes B, et Guillermo Guiz au générique, on s’attend à une comédie dans laquelle les punchlines vont fuser dans tous les sens. Et bien, pas vraiment.

«Enterrement de vie de garçon» se révèle être une dramédie débordante d’émotion où l’humour fonctionne comme un mécanisme de défense pour mieux se détourner de leurs émotions. Chaque protagoniste se retrouve, au cours de cette nuit, confronté à ses propres questionnements. Qui peuvent être existentiels (comme une envie de paternité pour donner un sens à sa vie), ou beaucoup plus terre-à-terre.

Impossible de rester indifférent

«Cette série a été pensée comme une comédie venant se faire frapper par moments par des parenthèses plus poétiques, voire dramatiques. Toujours de manière inattendue, mais très organique, nous avions envie de reproduire ce que les personnages vivent comme trajectoire émotionnelle : ils bloquent tout, mais parfois ça déborde. Il nous semblait donc important d’avoir une pertinence des dialogues chargés en comédie : ces hommes se servent de l’humour comme mécanisme de défense, permettant d’éviter la complexité de leur écosystème émotionnel», explique Abib Alkhalidey et Panayotis Pascot.

Devant «Enterrement de vie de garçon», on rit, on verse une larme, on est même parfois mal à l’aise. Mais il est difficile de rester indifférent. On pourra toutefois regretter le format très court de cette fiction (4 x 25 minutes) qui pourrait laisser certains téléspectateurs sur leur faim, notamment sur le développement des personnages qui n’est traité qu’en surface. Il reste à espérer que le public soit au rendez-vous afin de convaincre CANAL+ de poursuivre l’aventure de ces cinq amis pleins d’avenir. Et mention spéciale à Guillermo Guiz dont la seule présence à l’écran vaut le détour.