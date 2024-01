The Last of Us : une photo du casting avant le tournage de la saison 2 publiée sur Instagram (SPOILERS)

Alors que le tournage de la saison 2 de «The Last of Us» doit débuter le 12 février prochain, à Vancouver, une partie du casting de la série se trouve déjà sur place. Ils en ont profité pour prendre la pose lors d’une sortie au restaurant. Attention spoilers !

Le coup d’envoi est imminent. Le tournage de la saison 2 de «The Last of Us» n’a pas encore commencé – ce sera le cas le 12 février prochain – qu’une partie du casting, ainsi que le showrunner Craig Mazin, est déjà réunie à Vancouver. Le groupe a partagé un repas dans un restaurant local, pour lequel ils ont accepté de prendre la pose afin d’immortaliser ce moment unique. Un cliché partagé sur le compte Instagram de l’établissement.

Les téléspectateurs peuvent y reconnaître Bella Ramsey, Isabela Merced, ou encore Young Mazino, qui incarneront respectivement les personnages d’Ellie, Dina, et Jesse. La productrice Jacqueline Lesko et le showrunner Craig Mazin sont également présents sur la photo. Certains internautes n’ont pas manqué de souligner l’absence de Pedro Pascal, dont l’agenda surchargé l’empêche probablement de se présenter plusieurs semaines à l’avance sur le lieu de tournage.

Ellie sera au cœur de la saison 2

Dans la saison 2, les téléspectateurs retrouveront Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie, quelques années après les événements du premier chapitre. Le saut temporel sera-t-il aussi important que celui qui existe entre les deux volets du jeu vidéo ? Oui et non, avait précisé Craig Mazin. «Le saut dans le temps est important à un certain degré. Cela reflète le changement dans la nature des relations entre Ellie et Joel, à mesure qu’elle grandi. Dans le deuxième jeu, on peut également voir des moments qui se situent entre les deux versions», confiait-il au site américain Collider en mars dernier.

Dans le jeu vidéo «The Last of Us : Part II», l’action se déroule cinq ans après le premier volet. Ellie n’est plus une jeune fille naïve, et entretient une relation avec Dina au sein de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Elle éprouve les pires difficultés à pardonner le mensonge de Joel après avoir découvert la vérité sur ses agissements. Leur existence est bouleversée quand un groupe de soldats dirigé par une femme prénommée Abby se présente à la porte de leur village. Ellie l’ignore alors, mais elle se trouve face une redoutable ennemie animée par un profond sentiment de vengeance.