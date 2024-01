Voici les 5 nouvelles séries à ne pas manquer au mois de février

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries. Voici les 5 fictions qui débarquent en février à ne manquer sous aucun prétexte.

Mr & Ms Smith – 2 février

Attendue le 2 février sur Prime Video, «Mr. & Mrs. Smith» verra Donald Glover et Maya Erskine incarner John et Jane Smith, deux assassins travaillant pour une agence mystérieuse, et contraints de former un couple fictif pour les besoins de leurs missions aux quatre coins du monde. Mais dont le quotidien se complique quand des sentiments commencent à naître entre eux. Avec également Paul Dano, John Turturo, Parkey Posey, ou encore Sarah Paulson.

Constellation – 21 février

Prévue pour être lancée le 21 février sur Apple TV+, la série de science-fiction «Constellation» voit Noomi Rapace incarner une astronaute de retour sur Terre, après une terrible catastrophe dans la station spatiale où elle se trouvait. Cette fiction déclinée en huit épisodes est présentée comme «une aventure spatiale pleine d’action et une exploration des côtés sombres de la psychologie humaine» par la plate-forme de streaming. Avec Jonathan Banks, James D’Arcy, Julian Looman, ou encore Oliver Hirschbiegel.

Avatar : Le Dernier Maître de l’air – 22 février

Adaptation du dessin animé de Nickelodeon attendue sur Netflix le 22 février, «Avatar : Le Dernier Maître de l’air» suit les aventures d’Aang, un jeune garçon désigné comme l’Avatar, seul capable de maintenir l’équilibre entre les quatre éléments que sont l’eau, la terre, l’air et le feu. Libéré de son sommeil d’un siècle dans un bloc de glace par deux combattants du Pays d’Eau, Aang découvre les actes impardonnables de la Nation du Feu, et entame son initiation pour mettre fin à leur règne de terreur. Avec Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell, Ian Ousley, ou encore Dallas Liu.

The Walking Dead : The Ones Who Lives – 25 février

Troisième spin-off à voir le jour depuis la conclusion de la série principale en novembre 2022, après «Dead City» et «Daryl Dixon», «The Walking Dead : The Ones Who Live» permettra aux fans de découvrir la suite des aventures de Rick et Michonne, dont les sentiments éprouvés l’un pour l’autre seront le moteur de leurs retrouvailles dans le monde postapocalyptique où ils évoluent. Pour le moment, on ne sait pas sur quelle chaîne/plate-forme sera diffusée la série, sur OCS comme «Dead City», ou sur Paramount+ comme «Daryl Dixon».

Shogun – 27 février

Prévue pour être lancée le 27 février sur Disney+, «Shogun» est une série limitée ambitieuse, adaptée du roman publié en 1975 par James Clavell et dont l’action se déroule en 1600, dans le Japon féodal de l’ère Edo. On y suit l’histoire de John Blackthorne, un marin britannique échoué sur les côtes de l’archipel, qui va passer du statut de simple prisonnier à celui d’homme imprégné des coutumes et de la culture locales, allant jusqu'à fréquenter les plus hautes sphères du pouvoir. Avec Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, et Cosmo Jarvis.