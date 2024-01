Warhammer 40.000 : Henry Cavill donne des nouvelles excitantes de l'adaptation du jeu vidéo en série

En pleine promotion du film «Argylle», attendu en salle à partir du 31 janvier, Henry Cavill a donné des nouvelles encourageantes de l’adaptation du jeu de bataille «Warhammer 40.000» en série télévisée, dans laquelle il incarnera le rôle principal.

Tout roule. C’est dans une interview accordée au site américain Collider pour la présentation du film «Argylle», dont la sortie dans les salles françaises est programmée pour le 31 janvier prochain, qu’Henry Cavill a donné quelques nouvelles de l’adaptation du jeu de bataille «Warhammer 40.000» en série télévisée pour Prime Video. Le comédien de 40 ans explique que le projet «progresse très bien», et que «de grandes choses sont en train de se passer, et nous sommes très excités», a-t-il ajouté.

Fin 2022, Henry Cavill avait révélé être à la production, et dans le rôle principal, de l’adaptation du jeu de stratégie «Warhammer 40.000», un jeu de guerre avec des figurines miniatures lancé en 1987 par la société Games Workshop, qui se déroule dans un futur lointain où les humains sont en guerre perpétuelle avec des armées aliens, dans un monde peuplé d’êtres magiques, de dieux et de démons. Un rêve qui devient réalité pour l’acteur, qui se présente comme un fan depuis sa plus tendre enfance.

«J’adore Warhammer depuis que je suis enfant, ce qui rend ce moment vraiment spécial à mes yeux. L’opportunité de guider cet univers cinématographique depuis sa création est un honneur et une responsabilité. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour le travail acharné abattu par Vertigo, Amazon et Games Workshop pour que ce projet puisse se concrétiser. Nous sommes chaque jour un peu plus près de faire de ce rêve une réalité», ajoute celui qui avoue avoir passé une partie de la période de confinement à décorer des figurines de Warhammer pour occuper ses journées.