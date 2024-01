Ciné+ : Marathon du Rire, soirées spéciales... Tout savoir sur ce que réservent les chaînes du bouquet en février

En février, Ciné+ poursuit son Marathon du Rire avec une cinquantaine de comédies d'hier et d'aujourd'hui. Le bouquet de chaînes proposera également de nombreuses programmations et soirées spéciales à ne pas manquer.

Le début de l’année se poursuit sportivement pour les zygomatiques sur les chaînes du bouquet Ciné+. Pour le grand bonheur des fans d’humour, l’opération Marathon du Rire joue en effet les prolongations tout au long du mois de février avec au programme, une cinquantaine de comédies.

Des films récents tels que «Menteur» (le 6 sur Ciné+Premier), «Tout le monde aime Jeanne» (le 9 sur Ciné+émotion), «Rumba la vie» (le 16 sur Ciné+émotion), «L’Innocent» (le 23 sur Ciné+émotion) et «Plancha» (le 23 sur Ciné+émotion), mais aussi des longs-métrages culte comme «Didier» (le 3 sur Ciné+émotion), «Tout ce qui brille» (le 16 sur Ciné+émtion), ou encore «Quasimodo» (le 22 sur Ciné+Famiz).

Ces films sont à retrouver tous les jours et à toute heure sur MyCanal, qui propose également une belle collection de comédies à voir ou à revoir sans modération à l'instar de «Comme une image», «Je suis timide mais je me soigne», et «La Bostella».

De la comédie, oui, mais pas que !

A noter que la programmation de février sur Ciné+ ravira aussi les fans de Tarantino, avec du 6 au 26 tous les plus grands films du réalisateur.

Evidemment, Saint-Valentin oblige, l’amour sera aussi à l’honneur avec une sélection de comédies romantiques pour faire fondre tous les cœurs du 10 au 15 sur Ciné+émotion. Parmi elles, «Sex and the City, le film» (le 12), «Blue Valentine» (le 13), «Love Actually» (le 14)… L’amour se conjuguera aussi sur MyCanal avec pourquoi pas «P.S. I Love You», «After the Wedding», «Alone Together» et «Et (beaucoup) plus si affinités».

Les cinéphiles ne manqueront pas non plus les nombreuses soirées spéciales du bouquet Ciné+. Adele Exarchopoulos sera à l’honneur le 8 (Ciné+émotion), Guillermo Del Toro le 5 (Ciné+Frisson), Jodie Foster le 14 (Ciné+Premier), ou encore Cronenberg le 22 (Ciné+Club).

Les petits ne seront pas en reste et trouveront de quoi s’occuper pendant les vacances d’hiver avec «La Maison des égarées», «Le petit Nicolas», «Zarafa», «Pierre Lapin», ou bien encore «Belle et Sébastien nouvelle génération» (le 27).

Le mois de février c’est aussi le mois des César. Il ne faudra pas manquer la soirée spéciale Justine Triet (réalisatrice d’«Anatomie d’une Chute») avec «Sibyl» et «La bataille de Solférino», à voir le 24. Une soirée à poursuivre sur MyCanal avec «Des ombres dans la Maison», «Vilaine fille mauvais garçons» et «Victoria». Et qui dit mois de février dit aussi Berlinale… Ainsi, le 20, rendez-vous sera pris «Sur l’Adamant» de Nicolas Philibert (Ours d’or 2023), et «Nos soleils» (Ours d’or 2022).