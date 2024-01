James Corden raconte sa première rencontre hilarante avec Bryan Cranston dans un restaurant

Invité de l’émission américaine «TODAY with Hoda & Jenna», le comédien britannique James Corden s’est souvenu de sa première rencontre avec Bryan Cranston dans un restaurant de Los Angeles, qui l’a confondu avec un serveur venu prendre sa commande.

Une rencontre drôle et inattendue. C’est dans l’émission américaine «TODAY with Hoda & Jenna» que James Corden s’est remémoré le jour où son chemin à croiser pour la première fois celui de Bryan Cranston. «C’était un moment déterminant dans ma vie», se souvient le comédien britannique qui venait de débarquer pour la première fois de sa vie à Los Angeles avec sa compagne. C’est dans un restaurant, à l’heure du déjeuner, que la rencontre a eu lieu.

«Ma femme et moi – elle était ma petite amie à l’époque – nous arrivions à Los Angeles pour la première fois de notre vie, et nous avions passé la matinée à regarder la saison 2 de ‘Breaking Bad’. Puis nous avons décidé de sortir de la chambre d’hôtel pour aller déjeuner. Nous sommes au restaurant, et là, Bryan Cranston fait son entrée. À ce jour, je n’ai jamais été aussi fan qu’à ce moment précis», poursuit-il. James Corden décide alors d’aller saluer le comédien.

«Je suis allé à sa table, et j’ai dit : ‘Bryan’», dit-il, avant que Bryan Cranston ne l’interrompt dans la foulée. «Et je lui ai immédiatement rétorqué : ‘Pourrais-je avoir plus de café s’il vous plaît ?’», lance-t-il, insinuant l'avoir confondu avec un serveur venu prendre la suite de sa commande, ce qui n'a pas manqué de provoquer un fou rire général (voir à partir de 01:05).

See James Corden and Bryan Cranston try to fool Hoda & Jenna by telling them wild stories! pic.twitter.com/fXefm1qjVH — TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) January 29, 2024

«C’est totalement vrai», ajoute James Corden. «Je lui ai dit, ‘Bryan, vous ne me connaissez pas, je suis un acteur au Royaume Uni et je regardais votre série ce matin. Votre performance est incroyable. Et il m’a dit : ‘Merci, vous pouvez m’apporter un coca light sans glace ?’», ajoute-t-il.