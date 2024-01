Kim Kardashian s'apprête à produire et raconter l’histoire d’Elizabeth Taylor dans une série documentaire

Une série documentaire consacrée à la star hollywoodienne Elizabeth Taylor est en préparation. Kim Kardashian produira le projet et apparaîtra à l’écran.

Kim Kardashian se lance dans un nouveau projet. La femme d’affaires et star de la télé-réalité s’apprête à produire une série documentaire dédiée à Elizabeth Taylor. Dernière personne à avoir interviewé l’actrice culte des années 1950 avant son décès en mars 2011, à l’âge de 79 ans, Kim Kardashian apparaîtra également dans ce programme, commandé par la BBC, a annoncé la presse américaine.

Intitulée provisoirement «Elizabeth Taylor : Rebel Superstar», la série en trois parties entend revenir sur le rôle et l’impact qu’a eu Elizabeth Taylor au fil de sa carrière, n’hésitant pas à faire bouger les lignes. «Pendant trop longtemps, l'histoire d'Elizabeth Taylor a été racontée comme un feuilleton. Les huit mariages, les diamants, les addictions. Cette série donne à Elizabeth Taylor l’importance qu’elle mérite, dans toutes ses incarnations : en tant qu’actrice, rebelle, magnat des affaires et activiste», précise la BBC dans un communiqué cité par The Hollywood Reporter.

Images inédites et témoignages

Pour ce faire, le documentaire s’appuiera sur des interviews et des séquences télévisées inédites, des archives de ses films ainsi que sur plusieurs témoignages de proches, amis et personnalités, dont Kim Kardashian, ayant entretenu un lien privilégié avec la star lauréate de deux Oscars de la meilleure actrice, pour «La Vénus au vison» (1961) et «Qui a peur de Virginia Woolf ?» (1967).

Une personnalité que Kim Kardashian dépeint comme une «combattante». «Elle est la preuve que vous pouvez continuer à évoluer, à changer et à vivre différents chapitres de votre vie – et elle a ouvert la voie», a ainsi noté la quadragénaire dans une communiqué.

Pour mémoire, Elizabeth Taylor a fait ses débuts au cinéma dès l’âge de 10 ans dans «Fidèle Lassie», avant de devenir une véritable icône du cinéma hollywoodien, notamment pour ses performances dans «La Chatte sur un toit brûlant»(1958), «Soudain l'été dernier » (1959) ou encore «Cléopâtre» avant de s’éloigner des plateaux dans les années 1970, en raison de problèmes de santé. L’actrice est également connue pour son engagement dans la lutte contre le sida.