Squid Game saison 2 : les premières images dévoilées

Netflix vient de publier le premier extrait, ainsi qu’une série de quatre photos, de la saison 2 de «Squid Game» attendue dans le courant de l’année 2024. On y voit Seong Gi-hun, le joueur 456, promettre au Front Man de retrouver sa trace «quoi qu’il en coûte».

Les choses sérieuses commencent. Les premières images de la saison 2 de «Squid Game» - un extrait vidéo et quatre photos – viennent d’être dévoilées sur le compte Instagram de Netflix. On peut notamment assister à une conversation téléphonique entre le héros, Seong Gi-hun, et le Front Man. Le premier promettant au second de retrouver sa trace «quoi qu’il en coûte».

«Tu vas regretter ton choix», prévient le Front Man. «Je te retrouverai. Quoi qu’il en coûte», lui répond le joueur 456 qui se trouve dans un aéroport – le même qu’à la fin de la saison 1 – avec les cheveux teintés en rouge. Des détails qui confirment que ce deuxième chapitre reprendra immédiatement à la conclusion du premier.

Dans la saison 2, les téléspectateurs retrouveront Lee Jung-jae dans le rôle principal. Lee Byung-hun reprendra le rôle du Front Man, et Wi Ha-jun celui du policier sous couverture Hwang Jun-ho, qui se trouve être le frère du Front Man. Gong Yoo sera également de retour dans la peau du recruteur des candidats. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a également prévenu que de nouveaux jeux mortels seront au programme, avec notamment la présence d’une nouvelle poupée tueuse.