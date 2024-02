Henry Cavill : le réalisateur Matthew Vaughn révèle que l’acteur a manqué le rôle de James Bond de peu

Henry Cavill a manqué de peu l’un des rôles les plus emblématiques du cinéma, en 2000, alors qu’il auditionnait pour incarner James Bond. Selon le réalisateur Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman...), la star de Superman aurait été écartée au tout dernier moment.

Coiffé au poteau. Actuellement en promotion pour le long métrage d’espionnage «Argylle», en salle depuis ce mercredi 31 janvier avec Henry Cavill en vedette, son réalisateur Matthew Vaughn a fait une sacrée révélation. A l’occasion d’un entretien sur SiriusXM, repéré par le magazine People, le cinéaste a confié que l’interprète de Superman avait manqué de peu le rôle de James Bond en 2000, alors que Pierce Brosnan venait de raccrocher son costume et que la franchise cherchait le nouveau visage du plus célèbre des espions de sa Majesté. Un rôle finalement confié à Daniel Craig.

Henry Cavill dans les deux finalistes

Mais rien n’était joué d’avance visiblement puisque Henry Cavill a été en course jusqu’au bout, a expliqué le réalisateur. «Cela s'est joué dans les deux derniers pour Bond… Et je sais que le réalisateur a préféré ton audition. Mais Barbara (Broccoli, la productrice ndlr) a préféré Craig», a raconté Matthew Vaughn s’adressant directement à Henry Cavill, présent à ses côtés sur le plateau. «Alors, juste pour que tu le saches, ils ont décidé que tu étais trop jeune.», a-t-il poursuivi.

Alors que Daniel Craig a lui aussi rendu son insigne d’agent 007 il y a un peu plus de deux ans, après avoir campé James Bond dans cinq longs métrages entre 2006 et 2021, («Casino Royale», «Quantum of Solace», «Skyfall», «Spectre» et «Mourir peut attendre»), Henry Cavill pourrait bien être à nouveau dans la course. Henry Cavill a d’ailleurs déjà fait part de sa motivation en 2020, assurant dans les colonnes de GQ : «Si Barbara (Broccoli, la productrice historique de James Bond) et Mike (Michael G. Wilson, l’autre producteur de la saga) étaient intéressés par mon profil, je sauterais immédiatement sur l’opportunité. A ce stade, tout est très incertain. On verra ce qu’il se passe. Mais oui, j’adorerais jouer Bond, ce serait très, très excitant», avait assuré l’acteur, aujourd’hui âgé de 40 ans.

Depuis maintenant plus de deux ans, le suspense est à son comble. De nombreux noms d’acteurs ont été avancés pour succéder à Daniel Craig, dont ceux d’Idris Elba, de Tom Hardy, de James Norton, de Regé-Jean Page ou encore Lucien Laviscount (Emily in Paris), mais aucun n’a été confirmé par la production.