Charmed : Alyssa Milano n'aurait jamais fait virer Shannen Doherty de la série

Accusée d’avoir tout mis en œuvre pour faire renvoyer Shannen Doherty de la série «Charmed», Alyssa Milano a tenu cette semaine à répondre à ses détracteurs et clarifier la situation.

Cible de nombreuses critiques, Alyssa Milano a voulu mettre les choses au clair. Alors qu’elle participait cette semaine au MegaCon d’Orlando, l’actrice accusée d’être à l’origine du départ de Shannen Doherty de la série «Charmed», a nié avoir tout mis en œuvre pour faire virer sa partenaire de ce programme phare des années 2000.

«Je savais que cela allait être abordé d’une manière ou d’une autre (…). Je suis surtout triste pour les fans. Je suis triste qu'une série qui a signifié tant de choses pour tant de gens ait été ternie par une toxicité qui persiste encore aujourd'hui, presque un quart de siècle plus tard», a déclaré l’Américaine de 51 ans, laquelle a ajouté qu’elle n’a «jamais eu le pouvoir de faire virer qui que ce soit».

Elle aurait semé la discorde entre Shannen Doherty et Holly Marie Combs

En décembre dernier, dans son podcast «Let’s be clear», Shannen Doherty était revenue sur les raisons de son départ de la série au bout de trois saisons. Celle qui se bat depuis des années contre un cancer, a dénoncé le comportement détestable d’Alyssa Milano pendant le tournage.

Selon Shannen Doherty, cette dernière aurait tout fait pour saboter l’amitié entre elle et Holly Marie Combs, autre star de la série «Charmed», qui se connaissaient bien avant le début de l’aventure. C’est lors de la saison 2 qu’Alyssa Milano et sa famille, qui avaient accueilli Holly Marie Combs à bras ouverts, auraient semé la discorde entre les deux amies. Alors que son père était malade, effectuant des allers-retours constants à l’hôpital, Shannen Doherty explique avoir été empêchée par Alyssa Milano et sa mère de rendre visite à Holly Marie Combs au moment où celle-ci a été hospitalisée pour se faire retirer une tumeur de son utérus.

En 2017, Alyssa Milano avait de son côté reconnu que son esprit de compétition avait pris le dessus à l’époque, et qu’elle avait une part de responsabilité dans la détérioration de sa relation avec Shannen Doherty.