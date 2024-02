Grammy Awards 2024 : Taylor Swift critiquée pour avoir «ignoré» Céline Dion

Taylor Swift a raflé ce dimanche 4 février le Grammy Award du meilleur album. Mais l’artiste a été critiquée sur les réseaux après avoir «ignoré» Céline Dion, qui lui a remis son prix.

Une négligence qui passe mal. Taylor Swift a fait des mécontents hier soir après avoir reçu le Grammy du meilleur album de l'année des mains de Céline Dion. L'interprète de «Shake it off» est pointée du doigt après avoir totalement ignoré Céline Dion, alors que la star de 55 ans apparaissait pour la première fois sur une scène depuis plus de trois ans ans, pour lui remettre la plus prestigieuse récompense de la soirée. Pour mémoire, l'interprète de «My Heart Will Go On» n'est pas montée sur scène depuis mars 2020 et n'a pris la parole qu'à de très rares occasions après avoir annoncé en décembre 2022 souffrir du syndrome de l'homme raide.

Mais alors que Céline Dion remettait son prix à Taylor Swift, la trentenaire s'est à peine tournée vers la chanteuse et n'a pas eu un mot pour la star internationale dans son discours. Une attitude qui a provoqué le courroux de plusieurs internautes.

De l'irrespect selon plusieurs internautes

«Honteux la façon dont elle a ignoré Céline Dion», «Quel manque de respect», «Aucune reconnaissance pour Céline Dion, horrible !», «Incroyable qu’elle n’ait pas eu de reconnaissance pour la chanteuse légendaire qui lui a remis le prix. Elle l'a retiré des mains de Céline et ne l'a même pas regardée», ont notamment réagi plusieurs utilisateurs du réseau social.

Alors que Taylor Swift est entrée dans l'histoire en décrochant son quatrième Grammy pour le meilleur album, un record, un internaute a d'ailleurs ironisé, en précisant qu'elle était également entrée dans l'histoire «pour avoir ignoré une légende vivante».

And no acknowledgement of Celine Dion - horrible! — Darin Cosby (@dcoz) February 5, 2024

shameful how he ignores celine dion! — DanySpina (@TrueLoveDany) February 5, 2024

The disrespect!!!! That is Celine Dion what a brat — Me. I AM RobbyRob (@robbyrob1225) February 5, 2024

And making history for ignoring COMPLETELY to the Living LEGEND CELINE DION , SHAME ON YOU TAY TAY — Michael Jauregui (@MichaelJaureg16) February 5, 2024

Unbelievable that she didn’t recognize the legend singer who presented her the award. Took it out of Celine’s hands & didn’t even look at her. — Maureen Coles (@msmocoles) February 5, 2024

Face à ces critiques, quelques internautes ont volé à son secours, assurant qu'elle n'avait évidemment «pas délibérément ignoré Céline», précisant que la star était simplement «ravie et excitée de partager ce moment avec ceux qui l'ont aidée à réaliser l'album».

A défaut d'avoir été remerciée par Taylor Swift, Céline Dion peut toutefois se réjouir d'avoir fait l'objet d'une standing ovation lors de son apparition surprise.