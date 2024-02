Vision Pro d'Apple : «Les Simpson» avaient encore une fois prédit l'avenir

Alors que les vidéos de personnes utilisant le casque de réalité virtuelle Vision Pro d’Apple pullulent sur les réseaux sociaux, un extrait de l’épisode «Friends and Family» de la série animée «Les Simpson» est venu une nouvelle fois démontrer son don de prédire l’avenir.

Plus fort que Nostradamus. Lancée en 1989, la série animée «Les Simpson» démontre une capacité à prédire l’avenir tel un oracle moderne. Le lancement sur le marché du casque de réalité virtuelle Vision Pro par Apple, vendredi dernier, a été suivi de la publication de plusieurs vidéos virales montrant des personnes utilisant leur appareil dans l’espace public.

Un événement déjà prédit par en 2016 dans l’épisode «Friends and Family» dans lequel les habitants de Springfield, la ville où vivent Homer et sa famille, sont tous équipés d’un casque de réalité virtuelle dont les expériences ne font pas toujours bon ménage avec le monde réel.

Guess what.. the Simpson predicted the future .. Yet again..



Apple Vision Pro … pic.twitter.com/1CdfLC5oHL

— VisionaryVoid (@VisionaryVoid) February 4, 2024