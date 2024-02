Cara Delevingne va intégrer la troupe de la comédie musicale culte «Cabaret» à Londres  

L'ex-mannequin britannique s’apprête à faire ses débuts sur scène dans une comédie musicale culte. Elle investira le West End londonien dès le 11 mars dans «Cabaret».

Un nouveau challenge. A 31 ans, Cara Delevingne s'apprête à faire ses débuts sur scène. Et pas dans n'importe quelle production, puisqu'elle intègre la troupe de la comédie musicale culte multirécompensée «Cabaret», donnée actuellement à Londres au Playhouse theater.

La trentenaire y incarnera l'un des rôles-titres et se glissera dans la peau de Sally Bowles, dans ce musical créé en 1966 à Broadway par Joe Masteroff (livret), Fred Ebb (paroles) et John Kander (musique), et porté à l'écran en 1972 par Bob Fosse avec Liza Minnelli à l'écran, long métrage qui a décroché l'année suivante pas moins de huit Oscars.

Un rôle qui l'enchante

Une expérience qui réjouit Cara Delevingne, que l'on a pu voir au cinéma à plusieurs reprises depuis 2012, notamment dans «Pan», de Joe Wright, «Suicide Squad», de David Ayer ou encore «Valérian et la cité des mille planètes», de Luc Besson. «Il n'y a pas de mots pour expliquer l'enthousiasme que j'ai à rentrer chez moi pour faire mes débuts sur scène dans un rôle aussi emblématique. Je suis tellement inspirée par les brillants acteurs qui ont joué Sally dans des productions passées à travers le monde, et dans celle-ci dans le West End», a déclaré cette dernière, citée par Deadline.

«J'ai hâte de faire partie de ce brillant casting et production», a ajouté celle qui fera ses débuts le 11 mars, pour douze semaines seulement, jusqu'au 1er juin, a annoncé la production sur le réseau X, partageant une première photographie de Cara Delevingne dans le rôle.

Cara Delevingne makes her stage debut as Sally Bowles.





11 March - 1 June.



12 weeks only.



: https://t.co/RFefEUqKlv



: Emilio Madrid pic.twitter.com/1pTj6KJyXr — Cabaret at the Kit Kat Club (London) (@kitkatclubLDN) February 5, 2024

Sur scène, «Cabaret» propose une plongée au Kit Kat Club, dernier lieu de liberté et d'extravagance berlinois dans les années 1930, alors qu'à l'extérieur gronde la menace des nazis.

Depuis sa création, ce musical culte a décroché pas moins de dix Tony Awards. Repris à Londres au Playhouse theater en 2021, dans une nouvelle production, le musical a raflé sept Olivier Awards en 2022.