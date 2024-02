Emily Ratajkowski : le top model va rejoindre le casting de «Too much», la série de Lena Dunham

Selon le site américain Variety, Emily Ratajkowski serait en train de finaliser les négociations pour rejoindre le casting de «Too much», la nouvelle série de Lena Dunham attendue prochainement sur Netflix.

Un nouveau projet. Aperçue dans le film «Gone Girl» avec Ben Affleck, ou encore «We are your friends» avec Zac Efron, Emily Ratajkowski s’apprête à donner un nouvel élan à sa carrière de comedienne en intégrant le casting de «Too much», la nouvelle série de Lena Dunham attendue prochainement sur Netflix, rapporte le site américain Variety.

Cette fiction portée par Megan Stalter et Will Sharpe suivra les mésaventures de Jessica, une trentenaire accro au travail et vivant à New York, qui vient de rompre avec le compagnon avec lequel elle pensait fonder une famille. La jeune femme, ne supportant plus d’être confrontée en permanence à ses souvenirs, décide de partir s’installer à Londres où elle projette de vivre une existence isolée à la manière des sœurs Brontë. Mais sa rencontre avec Felix – un fêtard invétéré – et la connexion qu’elle ressent à ses côtés vont rapidement venir modifier ses plans.

Selon les sources citées par Variety, Emily Ratajkowski devrait incarner le rôle de Polly, l’ex de Felix, qui est tout l’opposé de Jessica. En plus de ses nombreuses apparitions au cinéma ou à la télévision, le top model est également une auteure à succès grâce à son livre «My Body», publié en 2021, dans lequel elle livre ses sentiments sur la marchandisation de son corps, et celui des femmes en général, à travers ses expériences personnelles.