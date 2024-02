Friends : la publicité hilarante avec Jennifer Aniston et David Schwimmer pour le Super Bowl (VIDEO)

Jennifer Aniston et David Schwimmer font une apparition hilarante dans le spot de la marque Uber Eats prévu pour être diffusé, ce dimanche, lors du Super Bowl. Les anciennes stars de «Friends» y partagent l’écran avec d’autres célébrités, comme David et Victoria Bekcham.

Un trou de mémoire. Les fans de «Friends» vont assister à des retrouvailles plutôt inattendues entre Rachel et Ross, dans le spot publicitaire de la marque Uber Eats prévu pour être diffusé pendant le Super Bowl, ce dimanche. Jennifer Aniston et David Schwimmer y reprennent leurs rôles respectifs pour une scène hilarante inspirée par le slogan de l’entreprise : «Peu importe ce que vous oubliez, souvenez-vous seulement qu’Uber Beats peut vous avoir presque tout ce que vous désirez».

On découvre Jennifer Aniston au moment où elle se fait livrer un sac Uber Eats dans les allés d’un studio. «Vous savez ce qu’on dit, afin de se rappeler d’une chose, on doit en oublier une autre. Pour faire un peu de place», lance-t-elle de manière prophétique. Quand David Schwimmer arrive pour la saluer avec une embrassade, la comédienne le repousse. «On se connaît ?», dit-elle. «Et bien, on a travaillé pendant dix ans ensemble», répond ce dernier. «Dix ans ? Tu étais super», tente-t-elle, avant de reconnaître qu’elle ne se souvient toujours pas de lui. «Comme si j’allais oublier dix années de ma vie», marmonne-t-elle en partant. «Je hais cette ville», lance David Schwimmer.

Jennifer Aniston et David Schwimmer ne sont pas les seules célébrités à apparaître dans la publicité. Les téléspectateurs pourront y reconnaitre David et Victoria Beckham, ou encore le rappeur Jelly Roll, qui ne se souvient pas de ses tatouages sur son visage. On découvre également Usher, le chanteur qui assurera le show à la mi-temps du Super Bowl, qui semble avoir oublié qu’il sera l’artiste en charge de la performance.