Taylor Swift : Travis Kelce confie avoir en partie écouté son nouvel et «incroyable» album

Alors que Taylor Swift a annoncé dimanche, lors de la cérémonie des Grammy Awards, la sortie d’un nouvel album en avril prochain, son compagnon, le footballeur américain Travis Kelce, a confié avoir eu accès à quelques titres. Il est déjà séduit.

Aux premières loges. Taylor Swift a créé la surprise dimanche 4 février en annonçant la sortie d’un nouvel album le 19 avril prochain, juste après avoir remporté le Grammy Award du meilleur album pop. Et Travis Kelce, son compagnon depuis l’automne dernier, a déjà eu l’occasion d’écouter une partie de ce nouvel opus intitulé «The Tortured Poets Department», a confié le footballeur américain, qui n'a pas manqué de saluer le travail de Taylor Swift.

Un gros défi pour Travis Kelce

«J’en ai entendu, oui. Et c'est incroyable», a déclaré l’athlète à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue lundi 5 février, alors que le sportif participera à la finale du Super Bowl ce dimanche, avec l’équipe des Chiefs de Kansas City, a rapporté la presse américaine.

«J'ai hâte qu'elle bouleverse le monde quand il sortira enfin», a poursuivi la star des Chiefs, qui n'a pas souhaité en dire plus, montrant sa bouche avant de mimer le geste d'une fermeture éclair. «Je ne peux rien dire de plus. Je lui laisse le soin de décider», a conclu Travis Kelce, qui tentera de gagner dimanche sa troisième finale du Super Bowl.

Le 11e album studio de Taylor Swift sortira quant à lui le 19 avril prochain et comptera 17 morceaux, dont deux collaborations avec Post Malone et Florence and The Machine. La star a dévoilé lundi le nom de tous les morceaux présents sur ce nouvel opus sur ses réseaux sociaux.