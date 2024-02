Télévision : Fox, Disney et Warner vont créer une plate-forme de streaming dédiée aux sports aux États-Unis

Les sociétés Fox Corp., Warner Bros. Discovery et Disney viennent d’annoncer le lancement à venir d’une plate-forme de streaming regroupant l’intégralité de leurs offres de programmes sportifs respectifs. Pour le moment, on ne connaît ni le nom, ni le tarif, de ce projet.

Une décision susceptible de révolutionner le sport outre-Atlantique. Les trois sociétés que sont Fox Corp., Warner Bros. Discovery et Disney, auxquelles appartiennent les chaînes de sports ESPN, TNT, et Fox Sports, et qui détiennent les droits de centaines d’heures de programmes de la NBA (basket), la NHL (hockey), la MLB (baseball) et la NFL (football américain) à travers leurs multitudes de chaînes dérivées (ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ABC, Fox, FS1, FS2, BTN, TNT, TBS, truTV et ESPN+), viennent d’annoncer la création d’une plate-forme de streaming regroupant l’intégralité de leurs offres.

Le nom de cette plate-forme de streaming, ainsi que les tarifs appliqués pour s’y abonner, n’ont pas été communiqué pour le moment, mais selon le site américain Variety, le prix mensuel devrait être inférieur à 80 dollars (un peu plus de 74 euros). Le grand patron de Fox Corp., Lachlan Murdock, a déclaré que ce partenariat était en gestation depuis des mois, et que le groupe a la certitude que cette nouvelle offre n’influencera en rien leurs autres activités de télévision payante, mais qu’elle sera au contraire un «supplément» pour les actionnaires, révèle le site américain Deadline.

La NFL est la ligue qui sera probablement le moins impactée par cette concentration de l’offre, puisque sa soirée «Sunday Night Football» est détenue par NBCUniversal, «Thursday Night Football» par Amazon, et le match du dimanche après-midi par CBS. Il a été précisé que cette plate-forme de streaming ne sera pas amenée à participer aux négociations des droits de retransmission, et que chaque société gardera le contrôle de ses droits. Ensemble, elles représentent toutefois environ 85% de la totalité des droits de retransmission. Cette union donnant naissance à un nouvel acteur sur le marché de la diffusion du sport aux États-Unis devrait indéniablement bouleverser les négociations des droits avec chacun des acteurs sportifs, dans un avenir plus ou moins proche. Affaire à suivre.