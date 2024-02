UGC et CANAL+ lancent une offre «illimitée» cinéma et télé pour les jeunes

Le réseau de salles de cinéma UGC et le groupe de télévision payante Canal+ ont annoncé ce mercredi 7 février 2024 le lancement d'une offre «illimitée» commune pour les jeunes.

UGC et CANAL+ lancent une offre «illimitée» commune pour les jeunes, une nouveauté sur le marché du petit et du grand écran. Très alléchante, l’offre ne se refuse pas mais attention, il n’y en aura pas pour tout le monde : elle est réservée aux moins de 26 ans et ne sera distribuée qu'à 10.000 exemplaires, à savoir 5.000 nouveaux clients de CANAL+ et 5.000 déjà abonnés. Son prix, 25,94 euros par mois, est garanti pendant un an.

En couplant télé et cinéma illimité, cette offre vient bousculer les habitudes du marché, un quart de siècle après l'apparition des premières cartes de cinéma illimitées, lancées à l'époque par UGC.

«Je suis très fière de cette annonce. Cette nouvelle offre est inédite dans le monde. Nous souhaitions envoyer un signal fort aux jeunes publics : l’avenir du cinéma doit se construire avec eux. La création d’une offre commune avec CANAL+ était dès lors évidente pour UGC, afin de porter haut et fort la passion du cinéma dans toute sa diversité», a déclaré Brigitte Maccioni, Présidente Directrice Générale du groupe UGC.

«CANAL+ et UGC sont partenaires de longue date, c’est la raison pour laquelle je suis très heureux de mettre en avant aujourd’hui le fruit de cette fidèle collaboration. Avec cette offre, nous souhaitons permettre aux jeunes de bénéficier de tout le cinéma, en illimité, pour profiter de l’expérience unique en salles avec UGC, et de la proposition incomparable de cinéma sur Canal+. Nous sommes très fiers de cette innovation mondiale», a confié Maxime Saada, Président du Directoire du groupe CANAL+.

CANAL+ avait déjà surpris fin janvier, avec l'annonce d'une nouvelle offre de Freebox, intégrant la chaîne cryptée «en exclusivité».

Un combo gagnant

Cinéma et streaming ne sont pas concurrents, et «les gros consommateurs de cinéma sont aussi les gros consommateurs de séries» et de films en ligne, a souligné auprès de l'AFP le directeur général d'UGC, Samuel Loiseau.

L'offre présentée par UGC comprend l'abonnement aux chaînes de Canal+ et la carte UGC Illimité, à un prix moins élevé que souscrites seules, soit 21,95 euros d'économies par mois, au tarif hors promotion.







UGC étoffe aussi son offre de cartes illimitées pour le cinéma, avec la création d'offres famille, illimité semaine ou week-end, et revoit les conditions et tarifs de ses cartes.

Avec 50 cinémas et 521 salles en France, UGC est l'un des plus gros acteurs du secteur, avec pour cœur de cible les spectateurs «assidus», quand son grand concurrent, Pathé, a décidé désormais de miser sur la montée en gamme et en tarifs, et les séances «premium».

Le strict encadrement des cartes de cinéma illimités vient d'être assoupli par les autorités. Il avait été mis en place au début des années 2000, pour répondre aux inquiétudes nées de l'invention de ces formules.



Ces craintes «paraissent aujourd’hui levées : les formules illimitées non seulement n’ont pas bouleversé le marché – elles représentent moins de 10% des entrées – mais elles sont aussi favorables à l’exposition des films les plus fragiles», soulignait un rapport commandé par le gouvernement l'an dernier.

A noter par ailleurs que CANAL+, premier partenaire de la création cinématographique en France, soutient le Love Festival UGC. Un festival pour célébrer l'amour avec, du 7 au 15 février 2024, 10 films romantiques à (re)découvrir dans 36 cinémas UGC partout en France.