«Daredevil : Born Again» : une surprise de taille révélée sur les premières photos de la série

Plusieurs clichés pris sur le tournage de «Daredevil : Born Again» sont venus confirmer le retour de Deborah Ann Woll et Elden Henson dans leurs rôles respectifs de Karen Page et Foggy Nelson. Le comédien Wilson Bethel est également apparu dans la peau de Bullseye.

Une bonne surprise. La série «Daredevil : Born Again» marquera le retour de Deborah Ann Woll et d’Elden Henson dans les rôles de Karen Page et Foggy Nelson. C’est ce que confirme les récentes photos de tournage dévoilées par le site EW.com, sur lesquelles les deux comédiens apparaissent en présence de Charlie Cox dans les décors de la fiction. On y aperçoit également l’acteur Wilson Bethel, qui reprendra le rôle de Bullseye. Des clichés diffusés en partie par le compte X (ex-Twitter) de fans «Daredevil Updates».

Charlie Cox in the new Daredevil suit on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ tonight! pic.twitter.com/0phrnWoknN — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 8, 2024

Deborah Ann Woll and Eldon Henson behind the scenes of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. pic.twitter.com/cl2Hs0q7jQ — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 6, 2024

Deborah Ann Woll and Wilson Bethel on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ last night! pic.twitter.com/zYMcm3Ey5g — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 7, 2024

Une nouvelle qui a de quoi ravir les fans nostalgiques de la série Marvel, développée par Netflix entre 2015 et 2018, dans laquelle ils sont apparus pour la première fois dans leurs rôles respectifs. Leur présence à l’écran était loin d’être une évidence, puisque seuls Charlie Cox et Vincent D’Onofrio – qui joue le personnage de Wilson Fisk – avaient été annoncés au casting de la série version Disney+.

La plate-forme de streaming a toutefois été contrainte de repenser totalement la série après s’être séparée des scénaristes Chris Ord et Matt Corman, dont le travail avait été jugé insuffisant en octobre dernier. Ils ont depuis été remplacés par Justin Benson et Aaron Moorhead, connus pour avoir travaillé sur «Moon Knight» et la saison 2 de «Loki», qui se seraient calés sur la tonalité de la série «Echo» lancée le 10 janvier dernier. Aucune date de diffusion pour «Daredevil : Born Again» n’a été dévoilée pour le moment.