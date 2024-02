Percy Jackson : la série prolongée pour une saison 2

Lancée le 20 décembre dernier sur Disney+, «Percy Jackson et les Olympiens» vient d’être renouvelée pour une saison 2. La date du retour de cette série adaptée de la saga littéraire éponyme de Rick Riordan n’a pas encore été dévoilée.

Un succès colossal. La série «Percy Jackson et les Olympiens» a réussi son pari en s’imposant comme l'une des fictions les plus regardées à travers le monde sur Disney+. Mieux encore, elle a été largement plébiscitée par la critique avec un score de 92% d’opinion favorable sur le site américain Rotten Tomatoes. C’est donc tout naturellement qu’elle vient d’être prolongée par la plate-forme de streaming pour une saison 2.

“I can’t wait to bring the next season of Percy Jackson to #DisneyPlus! Raise anchors. Hoist the mainsail. All hands on deck, demigods. We’re heading for the Sea of Monsters!”



- Rick Riordan pic.twitter.com/l8Uq04uNYl — Disney+ (@DisneyPlus) February 7, 2024

Adaptation de la saga littéraire éponyme de Rick Riordan – qui s’est personnellement impliqué dans la mise en œuvre de la série – «Percy Jackson et les Olympiens» suit l’histoire de Percy Jackson, un enfant ordinaire qui apprend du jour au lendemain qu’il est en fait le fils de Poseïdon, et donc un demi-dieu. Suite à cette révélation, il est envoyé par sa mère dans le camp des Sang-Mêlé, où d’autres enfants comme lui suivent un enseignement pour apprendre à survivre. C’est là qu’il fait la rencontre d’Annabeth et Grover, deux amis qui l’aideront au cours de sa quête pour éviter une guerre opposant les dieux grecs aux Titans.

Si on ignore quand la production de la saison 2 sera lancée, Rick Riordan avait déjà prévenu en mars dernier sur son blog personnel avoir entamé l’écriture de ce deuxième chapitre. «Il a été approuvé que nous commencions à développer des scripts, et je pense que tout le monde s’attend à ce qu’une deuxième saison voit le jour si tout se déroule comme prévu. (…) Nous avons compartimenté l’action du second livre de Percy Jackson, ‘La Mer des Monstres’, en une série d’épisodes. Et nous avons commencé à déterminer à quoi ressemblerons les premiers épisodes», avait-il indiqué.