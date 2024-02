Séries Mania 2024 : dates, jury, programmation... Tout savoir sur la 6e édition

Séries en compétition, jury, rencontres, soirées spéciales… Séries Mania a commencé à dévoiler le programme de sa 6e édition, qui se déroulera du 15 au 22 mars dans les Hauts-de-France.

Après une édition 2023 qui a revendiqué 85.000 spectateurs, le festival Séries Mania mise cette année sur une programmation très éclectique, où se croiseront notamment Douglas Kennedy, les acteurs Swann Arlaud et Bérénice Bejo, le présentateur de l'émission de radio «Affaires sensibles» Fabrice Drouelle, ou encore Audrey Fleurot.



Les organisateurs ont retenu 52 séries de 21 nationalités, après en avoir visionné 369. Un chiffre «en légère baisse» par rapport à l'édition précédente (400), la production télé ayant atteint son pic, a souligné la directrice générale du festival, Laurence Herszberg, lors d'un point de presse.

La conjoncture internationale (guerre entre Israël et le Hamas, grève à Hollywood...) a, en outre, «eu un impact sur la création», a-t-elle ajouté, citant l'absence inédite de séries israéliennes dans la programmation, liée à la réduction des tournages. A l'inverse, l'Afrique du Sud, la Lettonie et la Nouvelle-Zélande y sont représentés pour la première fois.

Un poids lourd en ouverture

Mais c'est une superproduction américaine qui lancera les festivités avec la projection en ouverture du «Problème à 3 corps» - qui devrait être diffusée sur Netflix - nouvelle série des créateurs de «Game of Thrones», adaptée du roman de science-fiction du chinois Liu Cixin.



Comme de coutume, une pléiade de stars fera le déplacement, à l'instar d'Audrey Fleurot («HPI») ou de Niels Schneider («Le monde n'existe pas», Arte), d'autres devant être annoncées ultérieurement.



Les festivaliers pourront également assister à des conférences de l'Américain Douglas Kennedy, président du jury Panorama international, de Fabrice Drouelle, de l'actrice Kelly Rutherford («Gossip Girl») ou encore du comédien Laurent Lafitte, tout en découvrant «les métiers cachés des séries» lors d'une exposition.

L'incontournable Village Festival by @CreditMutuel_NE fait son retour pour cette nouvelle édition ! On fait le plein d'événements 100% séries, avec des rencontres, des dédicaces, et bien d'autres surprises !

Au cœur des séries, Séries Mania nous offre des rencontres uniques, des moments de partage privilégiés et des dialogues qui nous font voir le monde sous un nouvel angle à travers nos écrans !

Côté compétition internationale, le jury sera présidé par le scénariste franco-américain Zal Batmanglij («The OA»), accompagné notamment de Bérénice Bejo.

Le Jury de la Compétition Internationale composé de :



Zal Batmanglij (Président)



Charlotte Brändström



Sofiane Zermani



Bérénice Béjo



Malick Bauer





Le Jury de la Compétition Internationale composé de :

Zal Batmanglij (Président)

Charlotte Brändström

Sofiane Zermani

Bérénice Béjo

Malick Bauer

Le Jury attribuera le Prix de la Meilleure Série du festival lors de la cérémonie de clôture le 22 mars.

Le jury devra désigner quelle série succèdera à l’iranienne The Actor, gagnante l’an passé, en départageant huit productions, dont deux françaises : «Dans l'ombre» (France TV), adaptée du roman d'Edouard Philippe, avec Melvil Poupaud et Swann Arlaud, et «Rematch» (Arte), sur l'affrontement entre Garry Kasparov et l'ordinateur Deep Blue, en 1996.

«Rematch» illustre l'un des grands thèmes de la sélection, l'intelligence artificielle, également au cœur des Dialogues de Lille, dédiés aux professionnels.

Du côté de la compétition française, six séries seront en lice dont «Homejacking», un thriller nerveux d’Hervé Hadmar (OCS), la série du rappeur Booba, «Ourika», où un étudiant hérite de l'empire de la drogue familial pendant les émeutes de 2005, ou encore «Le monde n’existe pas», avec Niels Schneider (Arte).

Parmi les tendances fortes du festival se détachent «le désir et la sexualité», «le mysticisme» et surtout le «retour à l'intime et à la famille», a souligné Laurence Herszberg, citant notamment la série américano-australienne «Apples never fall», adaptée d'un roman de Liane Moriarty («Big little lies»).



Le festival proposera en outre des «spéciales», dont une «Carte blanche à Janice Spoon», un concert «Breaking Bad», ou encore une séance «Pyramid Game».

Séries Mania 2024 se tiendra à Lille du 15 au 22 mars.