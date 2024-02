Game of Thrones : le spin-off centré sur la conquête d'Aegon va voir le jour

Selon le site The Hollywood Reporter, la chaîne américaine HBO vient de donner le feu vert à un nouveau spin-off de «Game of Thrones», avec une série centrée sur la conquête de Westeros par Aegon Ier Targaryen et ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys.

Toujours plus. Après le succès de «House of the Dragon», dont la saison 2 est attendue cet été, et la commande de «A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight», en avril dernier, dont le tournage doit débuter cette année, la chaîne HBO est une nouvelle fois allée puiser dans le vaste univers imaginé par George R.R. Martin pour un nouveau spin-off de «Game of Thrones», centrée sur la conquête de Westeros par Aegon Ier Targaryen qui, avec ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys, et leurs trois dragons, ont réussi à imposer leur règne sur le royaume des Sept Couronnes (à l’exception du royaume de Dorne).

Un projet déjà évoqué en avril dernier, mais dont on n’avait aucune nouvelle depuis. Le site américain The Hollywood Reporter vient de confirmer que celui-ci va bel et bien voir le jour, avec Mattson Tomlin, connu pour son travail sur «The Batman» (il est également co-scénariste du deuxième film de Matt Reeves), aux commandes. Ce dernier a d’ailleurs confirmé la nouvelle via son compte X (ex-Twitter).

Surnommé «le Conquérant», Aegon Ier Targaryen aurait décidé de partir à la conquête de Westeros après avoir eu une «vision», celle d’un hiver destructeur menaçant de s’abattre sur le territoire depuis le Nord, semant les ténèbres sur son passage. Une prémonition des événements qui se déroulent dans «Game of Thrones», avec le Roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs. Aegon, selon l’histoire racontée par Viserys Targaryen dans la saison 1 de «House of the Dragon», aurait baptisé cette vision «La chanson de glace et de feu» (A Song of Ice and Fire), qui est le nom de la saga littéraire de George R.R. Martin.