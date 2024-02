Super Bowl 2024 : contraint d’annuler sa venue, DJ Tiesto est remplacé par Kaskade

Alors que DJ Tiesto, lauréat d'un Grammy, devait se produire dimanche lors du Super Bowl, avant le coup d’envoi du match, l’artiste a été contraint d’annuler sa venue. Il sera remplacé par son homologue Kaskade.

Une urgence familiale. La programmation du DJ Set, qui se tiendra avant le coup d’envoi du match qui opposera les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco lors du Super Bowl dimanche, a été chamboulée. DJ Kaskade remplacera DJ Tiesto, lauréat d’un Grammy Award en 2015, contraint d’annuler sa participation en raison d’une urgence familiale, a révélé Page Six. Une annonce faite jeudi 8 février par DJ Tiesto. «Mon équipe et moi préparons quelque chose de vraiment spécial depuis des mois, mais une urgence familiale m'oblige à rentrer chez moi dimanche matin», a fait savoir le DJ néerlandais sur le réseau X, sans donner plus de précision.

Me and my team have been preparing something truly special for months, but a personal family emergency is forcing me to return home Sunday morning. It was a tough decision to miss the game, but family always comes first. Thank you to the @NFL for the collaboration and looking…

— Tiësto (@tiesto) February 8, 2024