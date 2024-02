Super Bowl 2024 : prix de la pub, ailes de poulet, audiences... Les chiffres époustouflants de l'événement planétaire

La grand-messe du Super Bowl, 58e du nom, aura lieu ce dimanche. Voici quelques chiffres fous sur le plus grand événement sportif télévisé, qui chaque année bat des records d’audimat et vend à prix d’or ses pages de pubs.

Le Super Bowl LVIII aura lieu ce 11 février au Allegiant Stadium de Paradise, dans le Nevada (banlieue de Las Vegas). Le match entre les champions du Super Bowl en titre, les Chiefs de Kansas City, et les 49ers de San Francisco devrait, à l’instar des précédentes éditions, être regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Audiences, nourriture, prix de la pub… Découvrez les chiffres démesurés de la compétition sportive - mais aussi un spectaculaire show musical - à nul autre pareil.

Audiences stratosphériques

Selon l'enquête annuelle du Super Bowl de la National Retail Foundation et de Prospers Insights and Analytics relayée par Forbes, cette année, 200,5 millions de personnes (un record) auraient prévu de regarder le match. Parmi elles, 112,2 millions devraient organiser ou participer à une soirée sur le thème du Super Bowl.

La Ligue de football américain (NFL) a déclaré que le Super Bowl de l'année dernière avait attiré environ 200 millions de téléspectateurs uniques, soit environ 60 % de l'audience totale de la télévision américaine. Pour mémoire, neuf des dix programmes télévisés les plus regardés de l'Histoire des États-Unis ont été des Super Bowls (seul l’épisode final de M*A*S*H, diffusé en 1983, se hisse dans le top 10 avec 105 millions de téléspectateurs).

A l’international, ce sont au total environ 400 millions de personnes qui ont regardé le Super Bowl l’an passé. Après les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont traditionnellement les plus assidus.

Les femmes en force

Durant la saison régulière, les femmes représenteraient environ 30 à 35 % des téléspectateurs, selon les chiffres relayés par Forbes. Cependant, pour le Super Bowl, les femmes représentent traditionnellement près de la moitié du public total. Un score qui devrait augmenter cette année, boosté par le centre d'intérêt Taylor Swift, qui comme les mois précédents, devrait être présente dans les gradins (en sautant dans un avion juste après son concert au Japon, le timing le lui permettrait) pour soutenir son petit ami le joueur de Kansas City, Travis Kelce.

L'idylle très médiatisée entre la chanteuse aux quatorze Grammys et le joueur aux deux bagues de champion - autrement dit la collision tectonique entre la NFL et Taylor Swift, deux des plus grandes puissances du divertissement aux États-Unis - a offert à la NFL un coup de pouce marketing qui équivaut à des «millions» de dollars de publicité, selon Joe Favorito, consultant et professeur à l'université Columbia cité par l’AFP. L'agence de presse relève par ailleurs que selon les sites spécialisés Semrush et Similarweb, le site officiel des Chiefs a vu sa fréquentation bondir de plus de 40% depuis septembre.

Forbes détaille que 44% des téléspectateurs regardent l’événement pour le match. Pour 19 % d'entre eux, c’est le show de la mi-temps - assuré cette année par Usher - qui constitue l’essentiel de leur intérêt. Plus surprenant peut-être - quoique les pubs diffusées autour et pendant l’événement sont devenues un véritable événement en soi avec une débauche d’inventivité et de stars au casting, que ce soit devant ou derrière la caméra (Martin Scorsese signe une campagne cette année) - 18 % des spectateurs ont répondu que les publicités étaient ce qui les intéressaient le plus.

Paris en folie

«L’effet Taylor Swift» - qui voit les chiffres de ventes en tout genre décoller partout sur le passage de la superstar de la pop - se ressent jusque sur les sites de paris en ligne qui offrent de placer de l'argent, outre sur le résultat final du match, sur des détails concernant la chanteuse, de la couleur du rouge à lèvres qu’elle portera dimanche à l'éventualité qu'elle mange un hot dog, comme le rapporte l’AFP. «Ce Super Bowl va ramener le plus de paris depuis notre création», il y a 25 ans, estime Adam Burns, du site BetOnline.ag. «La montée en puissance (naturelle) de la NFL joue beaucoup, mais il ne fait aucun doute que Swift y a contribué aussi».

L'American Gaming Association rapporte que lors du Super Bowl 2023, plus de 50 millions d'Américains avaient parié. Le montant total de leur mise représentait 16 milliards de dollars (14,9 milliards d’euros environ), soit plus que n’importe quel autre événement sportif de 2023.



Selon Forbes toujours, près de 68 millions de personnes parieront sur le Super Bowl 2024, soit environ un adulte américain sur quatre, du jamais vu.

pages de pubs très onéreuses

Selon les données Forward Bookings de Guideline, une publicité de 30 secondes pour le Super Bowl LVIII coûte actuellement 6,47 millions de dollars, soit une augmentation de 11 % par rapport au tarif unitaire payé de 5,83 millions de dollars de l'année dernière.

iSpot a rapporté qu’en 2023, 72 % des publicités du Super Bowl étaient classées comme «drôles», et que cette tendance est à la hausse en 2024. Une autre tendance publicitaire en augmentation consiste à avoir une célébrité féminine en tête de proue, c’est notamment le cas de la pub Uber Eats avec Jennifer Aniston (et son comparse dans «Friends», David Schwimmer). Le cachet des stars reste confidentiel mais alourdissent considérablement la note…

des Tonnes de chicken wings et de la bière par hectolitres

Selon l’enquête relayée par Forbes, les dépenses en nourriture et boissons, décorations, vêtements, etc. devraient cette année avoisiner 17,3 milliards de dollars (un record), soit plus de 86 dollars par personne.

Le poste le plus lucratif est la nourriture car 80 % des consommateurs mettraient la main à la poche pour manger et boire (en plus grosse quantité qu’à l’accoutumée).



1,45 milliards d'ailes de poulet pourraient être englouties tout au long de la semaine précédant le Super Bowl, accompagnées de plus de 5 millions de kilos de chips. Côté boissons, 50 millions de caisses de bière devraient finir dans les gosiers des fans.

tickets plus chers que des voitures

L'Allegiant Stadium est un stade situé dans le Nevada. Il a ouvert ses portes en 2020 pour un coût de 1,9 milliard de dollars. C'est le domicile des Las Vegas Raiders de la NFL, ainsi que de l'équipe de football UNLV. Pour les matchs de la NFL, l'Allegiant Stadium a une capacité de 65.000 places.

Un billet pour le Super Bowl en 1967 coûtait 10 dollars (soit un peu plus de 90 dollars ajustés en fonction de l'inflation). Le prix n'a plus rien à voir et est très fluctuant. Selon TickPick, au 5 février 2024, le billet le moins cher pour entrer au stade Allegiant coûtait 6.944 dollars (soit 6.452 euros environ). Mercredi, le prix moyen des billets vendus sur StubHub était de 8.600 dollars, fait savoir la chaîne CBS (qui retransmet l’événement aux Etats-Unis) contre environ 9.300 dollars lundi.

CNN dévoile que TickPick a notamment vendu à un de ses clients six billets à 14.810 $ l'unité, pour un coût total de 88.860 $. TickPick, affirme également que le billet le plus cher pour le Super Bowl sur leur site est de 41.818 $ (soit seulement 7.000 $ de moins que le prix moyen d'une voiture neuve, selon Cox Automotive). Mercredi après-midi, les revendeurs demandaient jusqu'à 45.000 $ pour un billet sur TicketMaster...





show démésuré pour promo stratosphérique

Usher a annoncé qu'il y aurait des invités spéciaux surprises pour le half-time show. Produit depuis cinq ans par la société de Jay-Z, et financé par la NFL et Apple Music pour un montant qui avoisinerait les 10 millions de dollars, le spectaculaire entracte est une prestation pour laquelle les stars conviées ne toucheraient pas de cachet, mais qui leur offre une vitrine incroyable.

Rihanna, artiste qui a assuré le show à la mi-temps l'an passé (tout en dévoilant son ventre rond de femme enceinte), aurait vu ses ventes numériques décoller de 390 %. Et pour cause, elle a touché les 121 millions de personnes rassemblées à ce moment-là devant le poste (un record pour le show).

des millions d'Américains absents au travail

Le Super Bowl coûte cher à l'économie des Etats-Unis. Chaque année, plus de 15 millions d'Américains ne se rendent pas au travail le lendemain de la rencontre, le temps de se remetttre de cette longue journée (et soirée) et de leurs émotions pour certains. Et ces absences coûteraient près de 3 milliards d'euros. A cette somme, il faut ajouter la faible productivité de ceux, qui viennent au travail mais qui passent du temps à évoquer le match. Au total, le Super Bowl coûterait aux alentours de 6 milliards d'euros à l'économie américaine.