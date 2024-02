Adele prend la défense de Taylor Swift, critiquée pour sa surmédiatisation lors des matchs de la NFL

Lors d’un concert ce week-end à Las Vegas, Adele a pris la défense de Taylor Swift, critiquée par certains pour sa surmédiatisation lors des matchs de NFL.

A l’occasion d’un concert à Las Vegas, où elle est en résidence chaque week-end, Adele a claqué le bec de ceux qui critiquent Taylor Swift, agacés de voir la pop star apparaître tout le temps à l’écran lorsqu’elle vient assister aux matchs de son compagnon Travis Klece.

Des critiques que la chanteuse a balayé d’un revers de la main. Dans une vidéo, relayée sur les réseaux, l’interprète d’Hello, que l'on voit assise à son piano, a exprimé son point de vue sans appel. «A vous qui vous plaignez de la participation de Taylor Swift aux matchs, ayez une vie», a ainsi déclaré l'artiste britannique avant, d’ajouter : «C'est son pu**n de petit-ami !»

Adele, qui pour sa part semble ne pas suivre de près les matchs de la NFL, a par ailleurs confié apprécier la présence de Taylor Swift. «En fait, elle a rendu le spectacle un peu plus agréable à regarder, car, comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée de ce qui se passe», a-t-elle déclaré.

At her show tonight Adele shared she will be supporting the Chiefs tomorrow because of Taylor Swift;





"I think I want the Chiefs to win just because of Taylor Swift's boyfriend and all of you that are complaining about Taylor Swift being at games get a f*cking life" pic.twitter.com/YQA446PCr5

