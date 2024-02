The Mandalorian & Grogu : la date de tournage du film Star Wars dévoilée

Après l’annonce surprise de la mise en production du film «The Mandalorian & Grogu», le site américain Collider révèle que le tournage de ce long métrage dérivé de la série commencera à l’été 2024. Sa sortie en salle est prévue pour le mois de décembre 2026.

Ça avance. Le 9 janvier dernier, Disney annonçait, à la surprise générale, un projet de film dérivé de la série «The Mandalorian» située dans l'univers Star Wars, qui serait centré sur ses deux personnages principaux, Din Djarin et Grogu (ou Din Grogu, puisqu’il a été officiellement adopté par le chasseur de primes dans la saison 3). Le site américain Collider a précisé ce dimanche 11 février que le tournage de ce long métrage écrit et réalisé par Jon Favreau – le créateur de la série – devrait débuter à l’été 2024. Avec une sortie en salle programmée pour décembre 2026.

Pour le moment, on ne sait pas si Pedro Pascal, qui n’est plus apparu à l’écran depuis l’épisode final de la saison 2 – il assure uniquement le doublage du personnage – sera présent sur les plateaux de tournage. Il n’a pas non plus été précisé quels acteurs de la série, notamment Katee Sackhoff, qui incarne Bo-Katan Kryse, et Emily Swallow, l’Armurière, seront présents au générique.

À noter que le tournage de la saison 4 de «The Mandalorian», après de multiples reports en raison de la grève à Hollywood, devait débuter en ce mois de février 2024. Si la série suit la même temporalité que les précédentes saisons, ce quatrième chapitre devrait être accessible sur Disney+ dans le courant de l’année 2025, potentiellement au début de l’été. Ce permettrait aux fans d’attendre seulement 18 mois entre la conclusion de la saison 4, et la sortie du film en salle. Affaire à suivre.