Super Bowl : Beyoncé sort deux nouveaux morceaux et annonce la date de sortie de son prochain album

À l’occasion du Super Bowl, remporté ce dimanche par les Kansas City Chiefs, la chanteuse Beyoncé a sorti deux nouvelles chansons, intitulées «Texas Hold ‘Em» et «16 Carriages». La diva a également annoncé la date de sortie de son prochain album, «Act II».

Queen B est déjà de retour. Ce dimanche, lors de la mi-temps du Super Bowl, grand-messe du football américain, Beyoncé a volé la vedette à Usher. Et pour cause, alors que le chanteur était sur scène, la superstar a annoncé sur son compte Instagram la sortie de deux nouveaux morceaux, intitulés «Texas Hold ‘Em» et «16 Carriages».

Deux heures après leur publication sur Youtube, ces chansons aux accents country avaient déjà été visionnées près de 100.000 fois chacune.

un nouvel album à paraître le 29 mars

Ce n’est pas tout. Lors de la rencontre, l’interprète de «Crazy in Love» a également annoncé la sortie de son nouvel album «Act II», le deuxième de sa trilogie, entamée avec «Act I Renaissance», sorti le 28 juillet 2022. La star américaine avait en effet indiqué que son projet «Renaissance» regrouperait trois opus.

Et ce deuxième volet sera disponible en mars 2024. Beyoncé a dévoilé la date de sortie aux cours d’une vidéo dans laquelle on peut l’apercevoir de dos conduisant un taxi au milieu de paysages arides, sur fond de musique aux accents country. «Act II 3.29», est-il écrit à la fin de cette séquence, qui cumule 19 millions de vues.