Super Bowl : l'édition 2024 explose le record du nombre de téléspectateurs

Le Super Bowl LVIII est le plus regardé de tous les temps. Il a réuni ce dimanche 123,4 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, soit la plus grande audience télévisée depuis l'alunissage d’Apollo 11.

Diffusé outre-Atlantique sur CBS, Paramount+ et Nickelodeon, le Super Bowl 2024 a battu le record d’audience en devenant le plus regardé de l’Histoire. Ainsi ce sont 123,4 millions de téléspectateurs en moyenne qui ont regardé les Chiefs de Kansas City battre les 49ers de San Francisco, selon CBS Sports.

Cela surpasse le grand match de l'année dernière – qui détenait le record du Super Bowl le plus regardé et la deuxième émission la plus regardée de tous les temps, avec 115,1 millions de téléspectateurs – mais n'a toutefois pas atteint les 150 millions de téléspectateurs dont il aurait eu besoin, pour battre le record absolu, comme le rapporte Forbes qui explique que l'alunissage de 1969 reste l'émission la plus regardée de l’Histoire. Il avait rassemblé 150 millions de téléspectateurs (et plus de 500 millions de Terriens grâce à un dispositif exceptionnel déployé par la NASA et les chaînes de télévision).

L'audience massive du Super Bowl LVIII est probablement le fruit de plusieurs facteurs réunis, notamment le grand show de la mi-temps de Usher, mais aussi le fait que la confrontation s'est déroulée dans un quart de prolongation passionnant, au cours duquel les Chiefs ont marqué alors qu'il ne restait que quelques secondes à jouer.

Taylor Swift, le facteur X

Un facteur paraît cependant déterminant : Taylor Swift. La superstar de la pop a suscité un intérêt accru autour des Chiefs depuis qu'elle a rendu publique sa romance, en septembre dernier, avec le joueur Travis Kelce. La participation de la chanteuse aux matchs a attiré des légions de fans, aidant ainsi la NFL à exploiter un marché d'audience supplémentaire. «Elle contribue sans aucun doute à l'audience de la NFL», a déclaré la semaine dernière Bob Bakish, directeur général de la société mère de CBS, Paramount Global, dans une interview à Bloomberg. «Elle est un excellent atout, élargissant encore plus le réseau des téléspectateurs de la NFL.»

La ligue s'est d’ailleurs fortement appuyée sur la présence de Taylor Swift lors des matchs, au grand dam de la droite, les caméras la montrant souvent à l’écran, la NFL exploitant ensuite les images sur ses réseaux sociaux. Tout au long du Super Bowl, sa venue, qui pouvait être compromise par son concert au Japon programmé seulement quelques heures avant le début de la rencontre, avait fait l’objet d’un grand suspense. Les caméras de CBS ont ensuite montré Taylor Swift encourageant Kelce à de nombreuses reprises. Après que les Chiefs ont remporté le championnat, Taylor Swift et Travis Kelce ont livré aux caméras ce que leurs millions de fans respectifs attendaient : une grande effusion de joie et de baisers enflammés.

Rappelons qu'il n’est, en dehors de cet «effet Taylor Swift», pas surprenant que le Super Bowl réalise des audiences stratosphériques, les matchs de la NFL constituant la grande majorité des programmes télévisés les plus regardés aux Etats-UNis. En 2023, 93 des 100 programmes les plus regardés à la télévision appartenaient à la NFL.

Un succès qui se monnaye très cher en termes de publicité. Les entreprises ont cette année déboursé environ 7 millions de dollars pour s'assurer une place de 30 secondes pendant le grand match.