«The White Lotus» : Lisa Manobal, la membre du groupe Blackpink, rejoint le casting de la saison 3

Selon une information exclusive du site américain Variety, Lisa Manobal, du groupe Blackpink, sera présente au générique de la saison 3 de «The White Lotus». Il s’agira de son premier rôle en carrière dans une fiction.

Une grande première. La chanteuse et danseuse d’origine thaïlandaise Lisa Manobal, du groupe sud-coréen Blackpink, sera au générique de la saison 3 de «The White Lotus», révèle le site américain Variety en exclusivité. L’artiste de 26 ans fera ses premiers pas devant la caméra, dans un rôle qui n’a pas été précisé pour le moment. Elle est la deuxième membre du groupe Blackpink a rejoindre le casting d’une série de la chaîne américaine HBO, après Kim Jennie dans «The Idol», en juin 2023 (où elle avait été créditée sous le nom de Jennie Ruby Jane).

Le troisième chapitre de «The White Lotus» devait débuter son tournage en ce mois de février en Thaïlande, à Koh Samui, Phuket, et Bangkok. Si l’intrigue principale n’a pas été dévoilée, on sait que l’histoire se déroulera à nouveau dans un hôtel de luxe. Lisa Manobal rejoint un casting déjà riche en acteurs de premier plan, notamment Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, ou encore Patrick Schwarzenegger.

La saison 3 de «The White Lotus» verra également Natasha Rothwell reprendre le personnage de Belinda, aperçu dans la saison 1. «La première saison était centrée sur l’argent, la deuxième sur la sexualité, et je pense que la troisième portera un regard satirique et drôle sur la mort, la religion et la spiritualité orientales», avait précisé Mike White, le créateur de la série, après la diffusion du dernier épisode de la saison 2.