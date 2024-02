Only Murders in the Building : la saison 4 quitte New York pour une autre grande ville américaine

Un des responsables de Disney a révélé à Deadline que la saison 4 d'«Only Murders in the Building», la série avec Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin, allait changer de décors, quittant New York pour Los Angeles.

Bienvenue dans la Cité des Anges. Interrogé par le site américain Deadline à propos de la saison 4 de «Only Murders in the Building», Craig Erwich, le président de la branche télévision chez Disney, a affirmé que la série allait se délocaliser à Los Angeles. Une révélation de taille après l’incroyable conclusion du troisième chapitre, qui se terminait par la découverte d’un meurtre dans le célèbre immeuble Arconia où résident les personnages incarnés par Steve Martin, Martin Short, et Selena Gomez.

«Je suis très excité de voir Selena, Martin, et Steve prendre leur distance avec leur immeuble pour venir à Los Angeles. De la même manière que John Hoffman (le créateur de la série, ndlr) s’est servi de Broadway pour réaliser une des saisons les plus singulières que j’ai jamais vues. La même chose s’appliquera à Los Angeles, et je suis très impatient de découvrir cela», a-t-il indiqué. Le déménagement de la série à Los Angeles pourrait également indiquer le retour de Meryl Streep dans la peau de la comédienne Loretta Durkin, qui avait reçu plusieurs offres professionelles sur place à la fin de la saison 3.

Lancée en août 2021 sur la plate-forme de streaming Hulu aux États-Unis, la série «Only murders in the building» a réussi à conquérir le cœur de millions de fans autour des aventures de Charles, Oliver et Mabel, trois locataires d’un immeuble new yorkais qui se découvrent la même passion pour les affaires criminelles. Et qui décident d’unir leur force lorsqu’un décès mystérieux survient dans leur habitation. À noter que la saison 4 est actuellement en production, et qu’aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.