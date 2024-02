Canal+ Grand Ecran : un week-end spécial dédié aux Oscars du 8 au 10 mars

Le mois de mars sera placé sous le signe des Oscars sur Canal+ Grand Écran, avec une programmation de films récompensés à plusieurs reprises lors des précédentes éditions.

A l'heure américaine. A l'occasion de la cérémonie des Oscars qui se tiendra à Los Angeles ce 10 mars (à suivre en direct sur CANAL+), la chaîne Canal+ Grand Ecran proposera une magnifique programmation spéciale, du 8 au 10 mars. Au programme notamment, cinq films multi-récompensés lors de la plus prestigieuse des soirées dédiées au 7e Art.

La Forme de l’eau (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure musique)

Le 8 mars, les téléspectateurs auront rendez-vous avec «La Forme de l'eau». Sorti en 2017, le film de Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, et Octavia Spencer, suit une jeune femme muette de naissance qui travaille comme femme de ménage dans un laboratoire de l’armée. Alors qu’elle intervient dans une pièce classée secret défense, elle aperçoit une créature amphibie sur laquelle sont menées des expériences...

Green Book (meilleur film, meilleur scenario, meilleur second rôle)

Le 8 en deuxième partie de soirée, place au film «Green Book» de Peter Farrely. Le long-métrage, avec au casting Viggo Mortensen, Mahershala Ali, et Linda Cardellini, plante son décor dans le Bronx en 1962 et suit le parcours d'un Italo-américain qui parvient à se faire engager en tant que chauffeur et garde du corps d'un pianiste à la peau noire. Bien que leurs personnalités soient diamétralement opposées, les deux hommes vont se rapprocher et faire face ensemble au racisme ambiant.

Platoon (Oscars du meilleur film, meilleur réalisateur, et meilleur son)

Le 9 mars, Canal+ Grand Ecran proposera l'un des plus grands films de guerre de l'Histoire du 7e Art. Film de 1986 d'Oliver Stone, avec Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen ou encore Forest Whitaker, «Platoon» plonge dans l'horreur de la guerre du Vietnam, auprès notamment d'un jeune engagé volontaire issu d'une famille bourgeoise, affecté le long de la frontière cambodgienne.

Démineurs (Oscars du meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario)

En deuxième partie de soirée le 9, place à «Démineurs». Ce film réalisé en 2008 par Kathryn Bigelow, avec Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Ralph Fiennes, et Guy Pearce, situe son action à Badgad, à l'été 2004. Là-bas, le lieutenant James et ses hommes, tous volontaires, ont pour mission de désamorcer les bombes dans les quartiers civils ou les théâtres d'opération de la ville. Ils forment la meilleure équipe de déminage de l'armée américaine mais James, la tête brûlée du groupe, s'affranchit des règles de sécurité.

Les Infiltrés (Oscars du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario)

Enfin, le 10 mars, les cinéphiles ne manqueront pas «Les Infiltrés» de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Ray Winstone, et Mark Wahlberg. Sorti en 2006, le long-métrage prend pour théâtre une Boston contrôlée depuis des années par un parrain de la mafia irlandaise. Pour protéger ses arrières, il place l'un de ses hommes dans l'unité de la police chargée de le faire tomber. Parallèlement, la police de Boston charge une nouvelle recrue issue des bas quartiers, d'infiltrer le gang...

A noter également, qu'avant la diffusion d’«Oppenheimer» le 22 mars sur CANAL+, Canal+ Grand Ecran proposera un mois spécial au réalisateur Christopher Nolan. Au programme : «Inception», «Le Prestige», Interstellar ; «Memento», «Batman Begins», «The Dark Knight» et «The Dark Knight Rises».