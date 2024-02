Taylor Swift : la chanteuse annonce un grand changement pour sa tournée

À Melbourne (Australie), Taylor Swift a annoncé un grand changement pour sa tournée actuelle, intitulée «The Eras Tour», allant à l'encontre d'une règle établie depuis 2023.

Une nouvelle qui réjouit les fans. La chanteuse de tous les records, Taylor Swift, a dévoilé lors d'un concert à Melbourne (Australie), ce dimanche 18 février, sa décision de changer les règles de sa tournée mondiale «The Eras Tour».

Depuis 2023, à chaque concert, les fans de la pop star, surnommés les «Swifties», peuvent profiter de plusieurs «chansons surprises». En effet, l'artiste sélectionne quelques chansons supplémentaires, qui ne sont pas prévues dans la liste, pour les interpréter de façon acoustique. Chaque performance est ainsi unique, car les chansons changent à chaque fois.

Toutefois, lors de sa troisième représentation à Melbourne, Taylor Swift a annoncé que cette règle était désormais supprimée : «Je veux être aussi créative que possible avec le set acoustique et je ne veux rien limiter ni dire : «Oh, si j'ai joué cette chanson, je ne peux pas la rejouer», a-t-elle expliqué au public.

151 concerts prévus

La compagne du footballeur américain Travis Kelce a poursuivi en déclarant : «Je veux pouvoir jouer des chansons plus d'une fois si j'en ai envie et je veux pouvoir apporter des modifications aux chansons. Est-ce que ça vous semble ok ?», a-t-elle demandé, sous les acclamations de la foule de près de 100.000 personnes au Melbourne Cricket Ground (MCG).

Taylor Swift avait pour but de ne pas chanter deux fois le même morceau pendant sa tournée. Maintenant, elle est libre de jouer une «chanson surprise» autant de fois qu'elle le souhaite.

L'artiste fait maintenant une pause de quatre jours avant de poursuivre sa tournée à Sydney, où elle se produira pour quatre spectacles au stade Accor. Cette halte intervient alors qu'elle en est à la moitié de sa tournée Eras, comptant 151 concerts, dont le dernier est prévu le 8 décembre à Vancouver (Canada).