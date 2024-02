Madonna : la chute de la chanteuse sur scène pendant un concert devient virale sur les réseaux sociaux (VIDEO)

Les vidéos d'une chute de Madonna sur scène à Seattle (États-Unis) sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux.

Plus de peur que de mal. L’icône de la pop Madonna est tombée sur scène pendant un concert à l’Arène du Climate Pledge de Seattle (États-Unis), lors de sa tournée «The Celebration», ce dimanche 18 février. Les vidéos de cet incident, filmé par des fans, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Pendant la performance de son tube «Open Your Heart», sorti en 1986, la chanteuse s'est assise sur une chaise tout en reprenant la chorégraphie emblématique de son clip. En plein milieu de la chanson, l'un des danseurs en talons aiguilles a commencé à tirer cette chaise à travers la scène.

NEW: 65-year-old Madonna falls out of her chair on stage during a performance at Climate Pledge Arena in Seattle.





Maybe having a man in high heels dragging you in a chair on stage wasn't a good idea?





Madonna was singing "Open Your Heart" during the mishap.





Someone is… pic.twitter.com/Tu3pX4PyAv